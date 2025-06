Job-shadowing a Budapest: l’“Einaudi Alvaro” di Palmi rafforza il suo profilo internazionale con un Erasmus dedicato ai docenti di lingua inglese

La scuola “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC) continua a distinguersi nel panorama dell’istruzione europea grazie all’attiva partecipazione ai progetti Erasmus+. In particolare, nei giorni scorsi – dal 13 al 17 maggio 2025 – si è conclusa un’importante esperienza di mobilità in uscita nella modalità del job-shadowing, rivolta alle docenti di lingua inglese: le Professoresse Amelia Cugliandro, Ester Mura, Germaine Sciriha e Serena Stilo.

Questa tipologia di mobilità ha previsto un periodo di tre giorni di affiancamento professionale presso la prestigiosa Városmajori High School di Budapest, in Ungheria. Una esperienza nuova ed intensa, durante la quale le docenti italiane hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino le metodologie didattiche, le strategie di valutazione e l’organizzazione scolastica adottate dai colleghi ungheresi, in un’ottica di scambio reciproco, di confronto tra sistemi educativi diversi e di implementazione di buone pratiche.

Il job-shadowing si configura come un potente strumento di aggiornamento professionale, che consente agli insegnanti non solo di arricchire il proprio bagaglio didattico, ma anche di esportare e valorizzare le proprie buone pratiche in contesti internazionali. L’esperienza vissuta a Budapest ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione dell’istituto Einaudi Alvaro, che da anni lavora con impegno e continuità alla costruzione di partenariati educativi solidi con scuole europee. Le docenti coinvolte hanno contribuito attivamente alla progettazione e alla realizzazione dei numerosi progetti Erasmus di mobilità in entrata ed uscita che negli anni hanno coinvolto studenti, insegnanti e staff dell’Istituto in esperienze di mobilità, formazione e scambio. Questa nuova tappa conferma il forte orientamento dell’”Einaudi – Alvaro” verso un modello di scuola aperta al mondo, in cui la formazione linguistica e interculturale è al centro dell’offerta formativa.

Esperienze come questa non solo accrescono la professionalità del corpo docente, ma contribuiscono anche a dare lustro all’intera comunità scolastica, rafforzando la sua immagine a livello europeo e incentivando la creazione di sinergie durature con istituti scolastici stranieri. In un momento storico in cui l’integrazione europea passa anche (e soprattutto) attraverso l’istruzione, è fondamentale costruire reti tra scuole, promuovere il dialogo tra i docenti e condividere strategie educative vincenti.

Questi percorsi sono il frutto del lavoro costante e competente delle docenti referenti Erasmus, che da anni portano avanti con dedizione progetti di mobilità e partenariati con scuole estere, proiettando l’Istituto in una dimensione educativa europea sempre più solida e qualificata. Il valore di queste esperienze è duplice: da un lato contribuiscono in modo significativo alla crescita professionale del personale docente, dall’altro aprono agli studenti possibilità concrete di confrontarsi con altri contesti educativi e culturali, rafforzando il senso di cittadinanza europea e il dialogo interculturale.

Importantissimo, inoltre, il ruolo del personale dirigenziale e amministrativo dell’Istituto “Einaudi-Alvaro”: si ringraziano il Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea, i collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e Prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e la DSGA, Dott.ssa Carmela Cambareri per il supporto concreto nella gestione logistica e burocratica del progetto. L’“Einaudi– Alvaro” si conferma così una scuola dinamica, innovativa e aperta al mondo, capace di costruire reti internazionali e di offrire alla propria comunità scolastica opportunità formative di altissimo livello. Il job-shadowing appena concluso rappresenta il preludio a nuove mobilità e scambi, in un’ottica di cooperazione educativa sempre più integrata nel contesto europeo.