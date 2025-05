Reggio, seminario di approfondimento presso il Parco della Mondialità

Si terrà il 16 maggio dalle ore 09.00 alle ore 13 il seminario dal titolo “Prossimità e innovazione: dalla conoscenza alla presa in carico dei bisogni” organizzato dal CeReSo- Centro Reggino di Solidarietà OdV

al parco della Mondialità, sede attuale della comunità terapeutica per la cura delle dipendenze patologiche. L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere e confrontarsi con i professionisti che operano in campo sociale e sanitario sulla complessità moderna e sulla necessità di elaborare strategie per innovare e accogliere i bisogni di presa in carico, cura e inclusione delle persone che vivono un disagio, ma non riescono ad accedere ai servizi.

Il CeReSo vuole promuovere un modello che abbia nella dimensione territoriale la vera innovazione:

la prossimità non viene presentata come un progetto specifico, ma come un modo di guardare alla progettazione e alla realizzazione di interventi capaci di anticipare la richiesta di aiuto del soggetto in difficoltà o a rischio, incontrandolo nei suoi luoghi di vita ed evitando la stigmatizzazione potenzialmente legata ai luoghi ufficiali di cura.

Moderato dalla dottoressa Maria Francesca Amendola, già dirigente del centro di alcologia di Cosenza,

il seminario vedrà negli interventi del dott. Mauro Cibin, psichiatra e Direttore scientifico del centro Soranzo, un’eccellenza nel trattamento residenziale breve delle dipendenze patologiche e del dott. Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana delle Comunità terapeutiche, l’avvio del ragionamento sul tema che porrà le basi per la discussione tra i professionisti presenti.

Nella seconda parte della mattina, la responsabile della comunità dott.ssa Muscatello presenterà il progetto che il CeReSo sta sperimentando sul territorio, seguiranno gli interventi della dott.ssa Felletti per il Ser.D. di Reggio Calabria, il dott. Maisano per il Ser.D. di Messina Sud, la dott.ssa Raffa per il Ser.D. di Messina nord, il dott. Canale per il Comune di Reggio Calabria, la dott.ssa Morbegno per l’USSM di Reggio Calabria.

Analisi dei dati, rilevazione dei bisogni e modelli di intervento apriranno un percorso condiviso attraverso l’avvio di un laboratorio di idee e strategie comuni che possano implementare la rete e sviluppare una nuova cultura della prossimità, che dia prima delle risposte integrate, diminuisca lo stigma e colmi le distanze tra servizi e cittadini.