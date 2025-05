Reggio, convegno a Palazzo San Giorgio con lo storico Eric Gobetti: “Leggere la storia per comprendere l’attualità e prevenire nuovi totalitarismi”

Si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 17,30, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il convegno “Leggere la Storia per comprendere l’attualità e prevenire nuovi totalitarismi” con la partecipazione straordinaria dello storico freelance Eric Gobetti.

A sviluppare il confronto e la riflessione assieme a lui vi saranno:

– Pasquale Amato, storico.

– Gianluca Romeo, docente di storia e filosofia.

L’iniziativa è organizzata dalla sezione ANPI Reggina “Nilde Iotti”.

Il convegno sarà presentato e moderato da Patrizia Gambardella, presidente Sezione Nilde Iotti.

Sarà presente, per i saluti istituzionali, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Il convegno si colloca all’interno del programma di iniziative in Corso per l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Chi è Eric Gobetti

Dopo la laurea in Storia dell’Europa orientale ottenuta nel 1999 all’Università degli Studi di Torino, Gobetti ha portato a termine due dottorati, uno a Torino con Marco Buttino e l’altro con Luciano Canfora, presso la Scuola superiore di studi storici di San Marino. Negli anni seguenti ha condotto ricerche in particolare sull’attentato di Sarajevo, sul movimento nazionalista croato degli ustascia negli anni 1930, sulle stragi nazifasciste in Piemonte, sulle raccolte audiovisive a tema resistenziale in Piemonte, sui crimini di guerra italiani nei Balcani e sulla presenza italiana in Jugoslavia nella seconda guerra mondiale.

Ha scritto per testate nazionali come Il Piccolo di Trieste e La Stampa e riviste on-line come Doppiozero ha partecipato in qualità di guida a viaggi di turismo culturale nei paesi della ex Jugoslavia e ad Auschwitz ed è stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali.

Nel 2013 collabora con il canale televisivo Rai Storia, per il quale ha realizzato tra l’altro la trasmissione in tre puntate La Divisione Garibaldi, sulla divisione partigiana italiana che combatté al fianco dei partigiani jugoslavi. Ha prodotto due documentari: Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro (2015, con musiche di Massimo Zamboni) con il quale vince il premio Opera prima al 22° San Giò Verona Video Festival e Sarajevo Rewind 2014>1914 (2016, con Simone Malavolti).