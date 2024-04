Eventi “scopiazzati”, la TxT Cooperativa sociale richiama all’originalità e alla collaborazione: “Più che imitare, collaboriamo per il bene del nostro territorio!”

La TxT Cooperativa Sociale (afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri), da oltre un decennio impegnata nell’organizzazione di eventi innovativi e culturalmente significativi, è costretta a sollevare una dolorosa questione che affligge la nostra comunità. Nel corso degli anni, e ancor più recentemente, abbiamo osservato con rammarico una tendenza preoccupante: l’imitazione e la replica di eventi unici e originali da parte di altre realtà imprenditoriali e associative.

Fin dal 2010, abbiamo dato vita a iniziative pionieristiche, come l’evento “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria”, focalizzato sul patrimonio enogastronomico e artigianale della nostra Regione. Purtroppo, ci siamo trovati a fronteggiare il fenomeno dello “scopiazzare”, con molte delle nostre idee replicate senza il necessario riconoscimento della fonte, in vari punti della Città.

Nel 2012, con grande impegno e passione, abbiamo lanciato la “Mediterranean Wellness”, che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione, un’esperienza unica nel suo genere che ha coniugato benessere, fitness e sport nell’incantevole cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Anche in questo caso, abbiamo assistito all’emergere di eventi simili, senza che questi riuscissero a cogliere l’essenza e l’originalità della nostra proposta.

La nostra ultima creazione, il “Rhegium Comics”, ha lo scopo di unire la cultura pop alla ricca storia e tradizione calabrese. Nonostante la sua giovane età (quest’anno raggiungerà la terza edizione), questo evento ha già conquistato un posto nel cuore della comunità. Tuttavia, è con sgomento che ci troviamo a dover constatare tentativi di emulazione da parte di altre realtà, senza un’autentica comprensione del suo significato e della sua importanza culturale.

Questa triste realtà non può essere ignorata. Con profonda delusione, la TxT prende atto di questa tendenza e invita le realtà territoriali ad una riflessione profonda. Piuttosto che imitare ciò che è già stato fatto, sarebbe più proficuo collaborare per creare sinergie che possano dare vita a eventi unici e significativi, capaci di promuovere la nostra città e arricchire la nostra comunità dal punto di vista culturale e turistico.

In un momento in cui la creatività e l’originalità sono più che mai necessarie, auspichiamo un cambiamento di mentalità e un impegno condiviso per valorizzare ciò che ci rende unici e irripetibili.