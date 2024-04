Al Mondadori Bookstore di Siderno (RC) arriva Sonia Serazzi con il suo nuovo romanzo “Una luce abbondante”

Francabbù, Sarsì, Marsol, Silverio, Marinzaina, suor Teresa di Cristo e basta: creature speciali, che appena le incontri ti aprono un universo di poesia, commozione e bellezza. E te le porti dentro, perché ognuna arriva in qualche angolo del nostro cuore, della nostra mente, del bambino che è in noi. “Una luce abbondante” di Sonia Serazzi, fresco di stampa per i tipi di Rubbettino nella collana “Velvet”, racconta di biglie, di angeli chiusi a pascolare nei recinti, di corpi difettosi da allenare controvento, e di fallimenti che sono capitomboli regali in mezzo all’azzurro delle onde. Ma le onde, prima o dopo, si alzano per tutti. È il racconto autentico di un’umanità capace di splendere, al di là di tutto.

Sonia Serazzi con le sue creature luminose sarà al Mondadori Bookstore di Siderno (Centro commerciale La Gru), sabato 20 aprile, alle ore 18.00. All’evento, promosso dalla libreria in collaborazione con Rubbettino editore e il Caffè letterario “Mario La Cava”, Sonia Serazzi dialogherà con la giornalista Maria Teresa D’Agostino, con il direttore editoriale della Rubbettino, Luigi Franco, con il presidente Mimmo Calabria e i lettori del Caffè “La Cava”. Cura il reading Rossella Scherl.

Sonia Serazzi è autrice di “Non c’è niente a Simbari Crichi”, “…E le ortiche c’hanno ragione”, “Il cielo comincia dal basso” (Premio letterario Città di Siderno e Menzione speciale Premio letterario “Mario La Cava” 2018) e, con Antonio Cavallaro, “Chiudo istruzione ogni notte” (tutti editi da Rubbettino).