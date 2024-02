Formalizzato il gemellaggio dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Marea

Ieri nell’ufficio del Sindaco del comune di Gioiosa Marea, il Sindaco dott.ssa Giusy La Galia ed il sindaco Avv. Geppo Femia, hanno sottoscritto in presenza dei diversi amministratori il patto per un accordo di gemellaggio dei due comuni. Il gemellaggio nasce da un’idea del consigliere del Comune di Gioiosa Marea e dell’assessore Giuseppe Romeo, ed è stato accolto con entusiasmo e sostenuto con convinzione dalle due amministrazioni comunali perché i rapporti di gemellaggio costituiscono un elemento fondamentale per una migliore conoscenza fra le due comunità e contribuiscono a rafforzare l’amicizia e la pace. Sarà un’opportunità nell’interesse reciproco, di instaurare rapporti permanenti di cooperazione e scambi che possono costituire uno stimolo per tutti i settori che formano il tessuto civile, sociale ed economico delle città, consapevoli che manifestando la volontà di stabilire legami di amicizia e cooperazione, porterà considerevoli benefici per i territori. Diverse saranno le attività aventi lo scopo di contribuire alla promozione di ambienti culturali nei due comuni attraverso, interscambio di informazioni artistiche, mostra delle differenti manifestazioni artistiche, relazioni sportive, visite ai musei, monumenti storici ed artistici. I cittadini delle due “Gioiose” avranno la possibilità di partecipare alle diverse attività mirate ad accrescere la conoscenza e il loro senso di appartenenza al territorio, permettere di partecipare attivamente al dialogo ed al confronto per la realizzazione del bene comune.