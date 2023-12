I.C Vitrioli – Principe di Piemonte: cresce l’Entusiasmo delle famiglie per la rassegna “Tra le Trame” nei giorni 11,12,13 e 14 dicembre

L’Istituto Comprensivo Vitrioli – Principe di Piemonte è lieto di annunciare la continuazione del progetto di lettura annuale “Parola alle Parole”. Questa iniziativa, che mira a far appassionare gli studenti alla lettura, raggiunge il culmine con un incontro speciale con lo scrittore del libro scelto. Manifesto dell’approccio impegnato della scuola nel promuovere l’alfabetizzazione e il piacere della lettura.

A seguito dell’esperienza positiva degli anni precedenti, l’Istituto si impegna a favorire una collaborazione fruttuosa tra famiglie e insegnanti, riconoscendo il ruolo fondamentale di sodalizio educativo. Questa sinergia mira a plasmare non solo le competenze degli studenti, ma anche a coltivare un ambiente basato su valori condivisi, contribuendo alla crescita integrale degli alunni.

Il prologo a questo coinvolgente progetto è la rassegna “Tra le trame”, che ha ottenuto grandissimo successo lo scorso anno, sia tra le famiglie che tra gli studenti.

La scelta del romanzo “Lo Schiaccianoci” di E. A. T. Hoffmann rappresenta il punto di partenza, coinvolgendo attivamente studenti, genitori e docenti in un’esperienza collettiva di lettura e riflessione.

I genitori hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di partecipare attivamente agli incontri scolastici dedicati, dove verranno condivisi appunti, annotazioni e letture ad alta voce di passaggi significativi. L’evento si terrà nei giorni 11, 12 13 e 14 dicembre e coinvolgerà tutte le classi, dalla scuola primaria alla secondaria, inclusa la sezione dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

In sintonia con l’approccio inclusivo dell’Istituto, i genitori volontari avranno un ruolo chiave nelle attività di lettura e discussione, contribuendo a creare un ambiente accogliente e partecipativo per tutti gli studenti coinvolti.

La scuola comunica con le famiglie le quali organizzano, insieme ai coordinatori di classe, quello che sarà questa magnifica esperienza, dal teatro giapponese kamishibai alla realizzazione di attività ludiche, e ancora dal commento critico fino alla danza, in italiano ed in inglese (per le varie sezioni Cambridge).

“La condivisione è la più bella realtà!” – Questo mantra guiderà l’evento, ispirato ai tradizionali caffè letterari, che unirà le famiglie nell’esplorazione delle pagine di “Lo Schiaccianoci”. La scuola sarà aperta alle riflessioni, ai commenti e alla lettura ad alta voce di passi evocativi, sottolineando l’importanza di questa esperienza condivisa nel plasmare una comunità educativa forte e coinvolgente presso l’I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte.

Al termine delle giornate dedicate, verrà presentato il progetto per la nuova annualità, quindi savranno presentanti agli studenti i nuovi testi che leggeranno per tutto il resto dell’anno scolastico.

L’evento sarà dedicato alla memoria dell’ Avv. Michele Menonna, prematuramente scomparso, il quale, a testimonianza della vicinanza scuola famiglie, lo scorso anno aveva partecipato Al progetto di lettura in classe “tra le trame”.

Sarà ricordata la sua figura di uomo e di padre e rivedendo, insieme, un frammento del suo prezioso contributo.

Insomma un momento di lettura partecipata, riflessione e passione volta a far diventare la scuola più casa e la casa più scuola.