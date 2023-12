Sant’Eufemia d’Aspromonte, la biblioteca ospita un pomeriggio di letture per i bimbi

A “Bang”, la nuova biblioteca comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte è il momento del laboratorio di letture dedicato ai più piccoli. L’attività è stata programmata per le ore 16 di lunedì 4 dicembre 2023, nel plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà”, guidato dalla dirigente scolastica Francesca Barbaro, particolarmente sensibile al progetto della biblioteca.

A tenerlo saranno i volontari di Nati per leggere Area Grecanica, in collaborazione con l’Associazione Urbana Aps. L’incontro di promozione della lettura in famiglia e letture #abassavoce, è rivolto alle famiglie e ai bambini fino a 6 anni di età. La partecipazione è gratuita.

“B.A.N.G”, acronimo di “Biblioteca Aspromonte Nuove Generazioni” nasce da un progetto promosso, su input del sindaco Pietro Violi, dall’Amministrazione comunale e ammesso a finanziamento con fondi a valere sul Por Calabria 2014-2020 Fesr-Fse “Il futuro è un lavoro quotidiano”.

I fondi ottenuti hanno consentito la creazione di un punto culturale “concepito per coniugare la cultura in senso classico con aspetti innovativi legati alla modernità tecnologica”. Avviato lo scorso mese di settembre, il percorso di avvicinamento all’apertura fisica della biblioteca è stato sostenuto dalla rete di partner nazionali e internazionali, cui è stata affidata la realizzazione delle attività pratiche e la cura degli aspetti formativi.

\Tra quelli tenuti figurano i laboratori di inclusione e promozione della lettura e della diversità culturale; di educazione emozionale; le attività promozionali itineranti di lettura in Aspromonte; e altro ancora. Sono stati coinvolti studenti, associazioni, dipendenti comunali e cittadinanza.