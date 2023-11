Salvini alla cerimonia di battesimo della Msc Celestino Maresca: ”Questa nave gigante di bellezza e sostenibilità. A Gioia Tauro darà lavoro a 1.260 persone”

”Questa è una bella giornata non solo per la Calabria ma importante per tutta Italia. Il futuro dell’Italia infatti passa anche per il porto di Gioia Tauro. La Calabria deve essere una risorsa”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della cerimonia di battesimo della Msc Celestino Maresca, una delle navi container più grandi e sostenibili al mondo.

”Questa nave è una risorsa, un gigante di bellezza e sostenibilità, che permetterà di lavorare a 1.260 lavoratori del porto, ma anche all’indotto in un territorio che ha bisogno’ e fame di sviluppo’, continua Salvini.

”Stiamo investendo in infrastrutture tra pubblico e privato 30 miliardi di euro in Calabria e 35 miliardi in Sicilia, tolto il Ponte sullo Stretto. Ci potrà essere uno sviluppo al Sud come nel dopoguerra con l’autostrada del Solee. I nostri figli ci ringrazieranno. Sono convinto che il territorio e il tessuto imprenditoriale sia in grado di accettare la sfida, per avere un Paese più moderno”.