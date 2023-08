Sport, benessere, arte e cultura approdano all’Arena dello Stretto: torna con tantissime novità l’evento “Mediterranean Wellness” dall’1 al 3 settembre

Sport, benessere, salute, arte, cultura, musica, teatro, danza e tantissimo altro approdano all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (RC), dal 1 al 3 settembre: è tornato, con l’undicesima edizione, l’evento sportivo-culturale più atteso dell’anno, la “Mediterranean Wellness – Le Memorie del Mare”!

L’evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale TxT, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, un sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, anche quest’anno arricchirà una delle più belle e suggestive location della Città di Reggio Calabria, con la realizzazione di un vero e proprio villaggio del benessere! Per tutti gli amanti dello sport e del benessere, la Mediterranean Wellness rappresenta uno dei maggiori contenitori locali del settore da non perdere assolutamente!

La Cooperativa TxT, ancora una volta punta a superare le aspettative di tutto il pubblico, presentando per quest’anno una lunghissima serie di novità: a partire dalle attività di fitness, con un programma serratissimo di interventi sportivi di grandissima qualità, professionalità, inclusione e divertimento, fino ad arrivare alla realizzazione di un Casting, denominato “Rhegium Revelation: Talenti in Scena!”, attraverso il quale la TxT ha voluto dare ampio spazio a tutti quei giovani talenti locali, poco conosciuti, ma che meriterebbero ampia visibilità!

Nello specifico, il Programma di fitness, riguarderà tutti e tre i giorni dell’Evento e si svolgerà in orari pomeridiani, mentre la domenica sarà una giornata di full immersion con le attività che inizieranno dalla mattina fino alla sera, con una breve pausa nel primo pomeriggio. Una serie di appuntamenti a cui è vivamente raccomandata la partecipazione di tutti!

Lo sport, strumento di aggregazione anche per i più giovani, sarà al centro di tutto l’evento, con attività rivolte anche ai più piccoli, grazie alla partecipazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche locali.

Non solo sport! Ad aspettarvi anche tantissima arte, musica, spettacoli, teatro, danza e moltissimo altro, sono inclusi nel Programma serale dell’Evento (prossimamente pubblicato sul sito web e le pagine social della Cooperativa), che si terrà sul palcoscenico al centro dell’Arena dello Stretto: dagli approfondimenti culturali a sfondo storico, fino ad arrivare al cabaret comico, la Mediterranean Wellness prevede tantissime sorprese per tutti gli spettatori: grandi e piccini!

Ma le novità non sono ancora terminate! Quest’anno, la Mediterranean Wellness si colora di talenti con il Casting “Rhegium Revelation: Talenti in Scena!”: l’iniziativa, è nata infatti dall’intenzione di voler dare l’opportunità a tutti i giovani talenti calabresi di mostrare le proprie attitudini al fine di valorizzare le ricchezze artistico-culturali che la Calabria ha da offrire attraverso le nuove generazioni. Il fine del Casting, prescindendo da ogni forma di competizione, è, infatti, quello di promuovere, dare voce e visibilità a quei talenti locali che spesso sono poco conosciuti sul territorio, esponendoli nella vetrina di maggior rilievo di Reggio Calabria: l’Arena dello Stretto.

La Cooperativa TxT, attraverso la sua pluriennale esperienza nell’ambito dell’organizzazione di eventi di ampio respiro artistico-culturale ha aperto dunque le iscrizioni al Casting, per tutti coloro (anche ai minorenni!) che hanno talenti originali e/o hanno voglia di farsi conoscere maggiormente sul territorio: dalla danza al canto, passando per il teatro, il cabaret, la musica e qualsiasi altra prestazione considerabile artistica, troverà spazio e visibilità su uno dei palcoscenici più importanti della Città di Reggio.

Non perdere questa occasione: La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti! Corri ad iscriverti al “Rhegium Revelation: Talenti in Scena”! Hai tempo per inviare il video della tua esibizione (di durata massima di 3 min), alla email direzionetxt@gmail.com, solo fino al 17/08/2023!

Maggiori informazioni sull’Evento “Mediterranean Wellness – Le Memorie del Mare” sono disponibili sul sito web della Cooperativa (www.turismoxtutti.it) e sulle pagine social della TxT (Facebook e Instagram).