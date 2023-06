“Il bullismo: il lato oscuro delle emozioni”: incontro formativo promosso dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”

Capire che cosa si prova, come si prova e imparare a gestirlo. Questo il focus de “Il bullismo: il lato oscuro delle emozioni”, l’incontro formativo promosso dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

Un appuntamento, in scena il prossimo 9 giugno, alle ore 17, 30, nell’Auditorium dell’Istituto reggino, capitanato dal Dirigente Marco Geria, destinato a docenti, genitori e aperto a tutti i cittadini della città dello Stretto per analizzare le diverse sfaccettature di un fenomeno che ci riguarda da vicino. per individuare insieme strumenti e metodi utili per riconoscerlo, prevenirlo e contrastarlo. Una preziosa opportunità per riflettere e confrontarsi su una tematica così rilevante e per raccontarsi le proprie esperienze.

A guidare i presenti lungo questo percorso gli interventi del Dottor Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e della Dottoressa Maria Rosa Azzarini, psicologa clinica, che relazionerà sull’aspetto dell’alfabetizzazione emotiva. Un’indagine ad ampio spettro che porrà l’accento sul flusso delle emozioni, su come si strutturano e cambiano nelle varie fasi evolutive e di crescita e sul ruolo fondamentale delle agenzie educative, in primis scuola e famiglia, che hanno il compito di accompagnare e supportare gli adolescenti durante il loro delicato cammino esistenziale. ‹‹Non esistono emozioni positive o negative.

L’importante è che il ragazzo o la ragazza riescano a canalizzarle in modo adeguato – anticipa la psicologa Maria Rosa Azzarini – Gli adulti hanno un’importanza cruciale. È giusto, ad esempio, che la scuola promuova l’acquisizione delle life skills, le competenze affettive affinché gli adolescenti possano estrinsecare le loro emozioni, imparare a gestirle e instaurare relazioni stabili e sane, affrontando efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana››.