“L’approccio olistico in management e medicina”: il 30 maggio conversazione a Reggio Calabria

“L’approccio olistico in management e medicina” è il tema della conversazione che Prof. Santi Furnari, Ordinario di Strategia aziendale presso la Business School di City University, Londra dove insegna la stessa disciplina a studenti di Master Executive (EMBA) e dottorandi (PhD), e la Dott.ssa Lucia Ricciardi, neurologa presso il St. George’s Hospital di Londra nonchè professore associato di neurologia alla St. George University, terranno martedì 30 novembre alle ore 16,45 presso la Sala Spanò Bolani della Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’Associazione Culturale Anassilaos per la 35^ edizione del Premio Anassilaos. I due studiosi sono infatti a Reggio Calabria per ritirare l’uno il Premio Anassilaos Megale Hellas per l’Economia e l’altra il Premio Anassilaos Ippocrate per la Medicina.

Figli del nostro Mezzogiorno e di quella diaspora intellettuale che depaupera il Sud e l’intero Paese delle sue migliori intelligenze, essi sono, al pari di tanti altri studiosi, espressione di una nazione, l’Italia, incapace di valorizzare al meglio i talenti di cui dispone che vanno così ad arricchire, con la loro bravura e le loro competenze, altre nazioni in Europa e altrove nel mondo. Al centro dell’interesse scientifico del Prof. Santi Furnari la progettazione di configurazioni organizzative, i modelli di business e l’emergere di nuovi settori aziendali e mercati. Principale interesse scientifico della Dott.ssa Ricciardi è invece lo studio dell’interazione tra emozioni e movimento, specialmente nelle malattie neurodegenerative, come la malattia di Parkinson.

Autrice di articoli scientifici in prestigiose Riviste Internazionali ha recentemente vinto un grosso finanziamento del Medical Research Council, per studiare le basi neuronali dei sistemi psichiatrici del Parkinson, in collaborazione con l’Università di Oxford. La manifestazione si aprirà con gli interventi di Irene Calabrò, Assessore alla Cultura e di Lucia Anita Nucera, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria.