Reggio: il 28 marzo il XXXVIII Premio Mondiale di Poesia Nosside

Dopo il felice esordio del 24 febbraio all’Avana, il XXXVIII Premio Mondiale di Poesia Nosside passa da casa per continuare il suo viaggio del 2023 con il 2° Evento a Reggio Calabria, sua sede centrale, il 28 marzo alle cinque e mezza della sera (17,30) nell’elegante Salone dei Lampadari dell’Accademia Gourmet dello Chef Cogliandro.

Sarà l’occasione per presentare la nuova Edizione. Il Presidente Fondatore prof. Pasquale Amato illustrerà le continuità e le novità del Progetto nato a Reggio nello Stretto di Scilla e Cariddi e ormai diffuso in 104 Stati di tutti i continenti in oltre 150 Lingue e idiomi. Un progetto originale e unico, aperto a tutte le lingue del mondo e ad ogni forma di comunicazione (scritta, in video e in musica). Un progetto che persegue l’obiettivo strategico di difendere e valorizzare il pluralismo linguistico e culturale erigendo ponti e non muri e resistendo all’affermazione del pensiero unico e della lingua unica che sta causando l’estinzione delle identità.



Interverranno i Partners storici del Progetto “Made in Reggio Metropolitana” – AVIS, Gerardo Sacco, Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio, Confederazione dei Pasticceri Italiani CONPAIT, Casa Editrice Media&Books, Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti-Castronuovo, Chef Cogliandro, Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria – e i nuovi Partners del 2023: Fondazione Mediterranea, Fondazione Clara Travia Cassone e Fondazione Girolamo Tripodi.



Seguirà la presentazione dell’Antologia del Nosside 2022, curata da Pasquale Amato e Mariela Johnson Salfrán e pubblicata dall’Editore Media&Books di Roma, con la partecipazione di alcuni Poeti Vincitori Assoluti di passate edizioni, che in base a una norma del Regolamento non possono più partecipare al Premio e vengono in alcuni casi nominati “Ambasciatori”.



Sarà infine colta l’occasione per consegnare i riconoscimenti a poeti che per impedimenti vari non avevano potuto presenziare alla cerimonia del 25 novembre 2022 nella magnifica Terrazza del Museo dei Bronzi. Tra essi ci sarà la poetessa cinese residente in Nuova Zelanda Sue Zhu, Menzionata Speciale, che alla vigilia della partenza da Auckland venne bloccata dal Covid e assunse l’impegno di venire a Reggio nella prima occasione utile per ritirare il suo Premio.



Al termine dell’incontro saranno offerti ai partecipanti all’Evento alcuni assaggi al Gusto di Bergamotto di Reggio Calabria (Eccellenza del “Made in Italy” nel mondo) a cura dello Chef Cogliandro e dei Pasticceri e Gelatieri del CONPAIT (Confederazione Nazionale Pasticceri Italiani).