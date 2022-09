L’associazione reggina “Pandora” organizza l’evento “Latte e Amore” per la Settimana Mondiale Allattamento al Seno

L’Associazione di Promozione Sociale Pandora che da anni opera nel territorio reggino anche a sostegno della genitorialità, grazie al progetto permanente Corredino Sospeso, organizza domenica 2 ottobre prossima – a partire dalle ore 10.00 – un evento dal titolo “Latte e Amore”. Iniziativa che inaugura la Settimana Mondiale Allattamento al Seno (SAM 2022) dal claim “Diamoci una mossa: sosteniamo l’allattamento”.

Una domenica mattina, in pieno centro città tra il Museo dello Strumento Musicale e l’area Waterfront antistante, in un mini villaggio dove la famiglia, come sempre, sarà posta al centro e vi saranno attenzioni e servizi gratuiti per grandi e piccini. Festeggeremo la SAM e la Festa dei nonni in movimento con laboratori, stand ed eventi per tutti.

Ci sarà Mamma Fit, con mamme, papà, bambini, fasce e passeggini per riacquistare il benessere fisico e psicologico senza dover rinunciare ai propri bimbi; un’attività e un punto informativo sul pavimento pelvico, consulenza sull’utilizzo del pannolino lavabile, lo spannolinamento e l’utilizzo consapevole della fascia e del marsupio; un punto di sostegno all’allattamento al seno.

Grande spazio ai bambini, focus del progetto Corredino Sospeso: tante attività di animazione e laboratori, tra cui: un atelier creativo dove i bimbi avranno la possibilità di personalizzare un pensiero solidale personalizzato per la festa dei nonni, a fronte di un piccolo contributo a sostegno del progetto Corredino Sospeso; animazione e mascotte di Gufetta dei PjMask e due laboratori d’inglese.

Tutte attività che sono state organizzate grazie alla solida rete che da sempre l’Associazione tiene ben salda con enti, professionisti, associazioni, volontari e tutti coloro che si spendono quotidianamente per il territorio.

Clicca qui per scoprire in dettaglio il programma https://www.corredinosospeso.it/…/SAM-2022-locandina-4.pdf