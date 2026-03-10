Cirò: competizione tra gli studenti incentrata sulla figura di Luigi Lilio

La scienza torna protagonista nel paese che ha consegnato all’umanità il calendario moderno. Con l’edizione 2026 dei Giochi Liliani, Cirò chiama a raccolta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Crotone per una competizione scientifica dedicata alla figura di Luigi Lilio, matematico, medico e astronomo cirotano autore della riforma del calendario gregoriano. Una sfida di conoscenza tra matematica, fisica e scienze che riporta al centro della comunità la memoria di uno dei contributi più decisivi alla storia della civiltà occidentale.

SCULCO: INIZIATIVA PER AVVICINARE GIOVANI A SCIENZA E STORIA DI LILIO

È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco, spiegando che i Giochi Liliani sono promossi dal Comune di Cirò insieme all’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio che ringrazia per la consueta disponibilità, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle discipline scientifiche e alla conoscenza della figura dello scienziato cirotano, nato nell’antica Psycròn, oggi Cirò, e riconosciuto tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria per aver consegnato alla Storia ed all’Umanità il Calendario oggi usato nella maggior parte del globo terrestre.

A 450 ANNI DALLA MORTE DI LILIO

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale a 450 anni dalla morte di Luigi Lilio (1510-1576), lo scienziato che con la sua intuizione rese possibili la riforma del calendario entrata in vigore nel 1582 con la Bolla Inter Gravissimas di Papa Gregorio XIII, correggendo l’errore accumulato nel calendario giuliano e ridefinendo la misurazione del tempo civile.

GIORNATA REGIONALE DEL CALENDARIO, EDIZIONE 2026 IN CITTADELLA

In questa cornice si inserisce anche la 14esima edizione della Giornata Regionale del Calendario, istituita nel 2012 con legge regionale e fissata ogni anno dal Consiglio Regionale al 21 marzo, giorno dell’equinozio di primavera. Quest’anno, per la prima volta, la celebrazione sarà anticipata e ospitata giovedì 19 marzo nella Cittadella Regionale di Catanzaro, con la scopertura di un bassorilievo in argento con foglie in oro dedicato a Luigi Lilio, realizzato per l’occasione dal Maestro Michele Affidato. Un appuntamento promosso anche grazie alla collaborazione dell’assessore regionale Gianluca Gallo e inserito nel percorso di valorizzazione istituzionale della figura dello scienziato cirotano.

LE GARE TRA IL 17 E IL 20 MARZO CON FINALE A CIRÒ

La competizione si svilupperà attraverso due momenti distinti. La prima prova provinciale si svolgerà martedì 17 marzo 2026 negli istituti partecipanti, mentre gli studenti che supereranno la selezione accederanno alla fase finale del 20 marzo, ospitata a Cirò presso il Liceo Adorisio. I partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con quesiti scientifici a risposta chiusa su matematica, fisica e scienze, in una prova che metterà alla prova logica, preparazione e capacità di ragionamento.

PREMIAZIONE IL 21 MARZO NELLA GIORNATA DEL CALENDARIO

La conclusione dei Giochi Liliani avverrà sabato 21 marzo, durante la celebrazione della Giornata Regionale del Calendario dedicata ad Aloysius Lilius, con la proclamazione dello studente vincitore della competizione scientifica, che riceverà un buono premio del valore di 250 euro messo a disposizione dal Comune di Cirò.

SCULCO: DA CIRÒ UNA LEZIONE DI SCIENZA PER IL MONDO

I Giochi Liliani – conclude il Sindaco Sculco – rappresentano un modo concreto per trasmettere ai nostri ragazzi la consapevolezza che da Cirò è nata un’intuizione scientifica capace di cambiare la misura del tempo nel mondo. Valorizzare Luigi Lilio significa rafforzare l’identità del territorio e allo stesso tempo investire nella formazione e nel talento delle nuove generazioni.