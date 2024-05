Turismo balneare: sinergia tra Comune, sindacato balneari e Crotone Cruise Port

Costante l’attenzione dello sviluppo turistico legato alla crescita economica della città di Crotone con la rete di istituzioni ed associazioni.

Nell’ambito del turismo balneare, il Comune di Crotone, il Sindacato Balneari SIB Confcommercio e l’ente gestore del Terminal, la Crotone Cruise Port (CCP) si sono rivisti al fine di illustrare l’offerta di alcune strutture balneari e l’accoglienza dei crocieristi.

Era presente Nunzia Bossi che, all’interno del terminal si occupa di fornire le prime informazioni sugli attrattori turistici da visitare e gli eventi organizzati, sul territorio, nella giornata di sosta.

L’assessore alla crocieristica, Maria Bruni, ha evidenziato come, durante tutto il periodo dell’anno, la città è abituata a vedere i crocieristi che scelgono, come metà da visitare, il lungomare e, molto spesso, si recano sulla spiaggia a fare il bagno; attualmente, il Comune ha già predisposto la pulizia di tutte spiagge.

I partecipanti all’incontro, infatti, hanno condiviso l’importanza che anche i lidi balneari possano anticipare l’apertura, allestendo le spiagge con sedie ed ombrelloni.

Il presidente del SIB, Luca Manica, ha evidenziato come lo stesso, già da mesi, sta svolgendo un’attività di sensibilizzazione verso i gestori dei lidi facendo presente le opportunità che si stanno creando grazie alle navi che giungono a Crotone; fa presente che, proprio in occasione delle prossime navi, quattro lidi balneari hanno già allestito le spiagge in modo da consentire qualche ora di relax ed in comodità.

A tal fine ha illustrato il materiale informativo che ha realizzato, indicante l’offerta economica anche in diverse lingue.

Daniela Marchetto della GCP ha auspicato, dato il ruolo privilegiato che i lidi rivestono nella promozione dell’intera città di Crotone agli occhi dei passeggeri delle navi da crociera, una calda accoglienza nei confronti degli ospiti affinché poi il feedback che i passeggeri rilasciano sia in Terminal sia sulla nave sia positivo non solo per tutti gli attori coinvolti, ma per l’intera tappa Crotone.

Nunzia Bossi ha offerto la disponibilità ad assicurare la promozione di questa iniziativa, condividendo l’opportunità che possano essere garantiti anche i mezzi di trasporto che possano accompagnare i croceristi a raggiungere i lidi balneari.

I partecipanti alla riunione hanno condiviso che questo è un argomento da affrontare anche sollecitando gli operatori del settore trasporti ad inoltrare proposte di accompagnamento dei turisti mediante l’organizzazione di bus, van e taxi