Crotone, si conclude l’iter per la concessione dell’immobile comunale di località Papanice: assegnato ad un gruppo di associazioni

E’ con grande soddisfazione che apprendo la conclusione dell’iter che ha riguardato l’Avviso Pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per la concessione della gestione ad uso gratuito ad Associazioni di Volontariato dell’attività dell’immobile comunale sito in Crotone localita Papanice, in Via Oceania.

L’immobile era chiuso da un po’ di tempo ed in passato ha ospitato per molti anni la scuola elementare e materna del quartiere Papanice, fino a quando non si è proceduto a costruire una nuova struttura in viale Calabria, che ha portato alla nascita di un nuovo plesso scolastico che ospita tutti i bambini del quartiere.

Abbiamo cercato di trovare soluzioni ed evitare che l’immobile di via Oceania restasse abbandonato ed andasse incontro ad un naturale degrado, così insieme al sindaco Voce e all’assessore Antonio Scandale abbiamo deciso di metterlo a bando per finalità esclusivamente sociali.

Sono molto felice nell’apprendere che al bando hanno partecipato, facendo sintesi tra di loro, le associazioni più rappresentative del quartiere che forse per la prima volta hanno deciso di unirsi, in maniera tale da presentare un’offerta sociale molto ampia alla nostra comunità.

Sono lieto di comunicare che l’immobile è stato assegnato, dopo la verifica delle operazioni di gara, ad un gruppo di associazioni che ha avuto come capofila la Confraternita di Misericordia di Papanice.

Ringrazio pertanto il Governatore Rino Borrelli in rappresentanza appunto della Misericordia di Papanice, dell’Associazione per disabili Camminiamo Insieme e dell’Avis sezione Papanice, per aver raccolto una grande sfida quale quella di recuperare un immobile simbolo della nostra comunità e destinarlo ad attività ricreative e sociali che sicuramente apporteranno benessere alla comunità di Papanice.