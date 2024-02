Crotone: 79° Anniversario morte Giovanni Palatucci

Ricorrendo il 79° Anniversario della morte del Venerabile Giovanni Palatucci,

Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni e Medaglia d’oro al Merito Civile, In data 10 Febbraio 2024 alle ore 9,30 presso la Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Pompei, sita in Crotone Traversa V° di Via Messina n°6, è stata celebrata un Sant.ma Messa in Suo Suffragio.

Mons. Pancrazio Limina ( Don Ezio ) Cappellano della Polizia di Stato ha officiato la Sacra Funzione Religiosa.

L’evento è stato organizzato dalla Questura di Crotone per il tramite del Questore Dr. Marco Giambra ed il Referente di Crotone dell’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci Cav. Vincenzo Costa.

Intervenuti S.E. Franca Ferraro Prefetto di Crotone, il Questore dr. Marco Giambra ,ed Autorità Militari e Civili, oltre ai Presidenti e soci delle associazioni d’arma. Presenti gli studenti della V° H dell’Istituto Professionale Industria ed Artigiano “ A. M. Barlacchi “ di Crotone, tra cui i partecipanti e vincitrici del concorso della Borsa di Studio 2023/2024 accompagnati dagli Insegnanti..

Dopo la cerimonia liturgica ed un Sermone di Don Ezio, oltre la lettura della Preghiera di Giovanni Palatucci da parte del Costa, in Piazza Umberto, ( Monumento dei Caduti ) è stata deposta una corona d’alloro dai preposti della Polizia di Stato, per ricordare il Questore Buono , ove una Targa Ricordo in memoria ed un albero di ulivo, sono stati posizionati nel 2023, a cura del referente di Crotone Vincenzo Costa e Questura

Il tutto accompagnato dal suono della tromba che rintonava “ Il Silenzio “ eseguito da un Agente della Polizia di Stato il quale ha reso emozionante la mesta cerimonia, seguìto da un applauso dei presenti. Le foto di gruppo hanno concluso la giornata del ricordo.