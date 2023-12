Crotone: provvedimenti viabilità per i mercatini di S. Lucia e per il Precetto Natalizio

Al fine di consentire lo svolgimento dei “Mercatini di S. Lucia”, iniziativa nell’ambito degli eventi di Natale al Centro sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 13 dicembre 2023, in via Nuova Poggioreale dal civico n. 51 fino all’incrocio con corso Messina nonché nella III, IV e V traversa di via Reggio, dalle ore 7.00 sino alle ore 24.00;

· il divieto di transito, per giorno 13 dicembre 2023, in via Nuova Poggioreale dal civico n. 51 fino all’incrocio con corso Messina nonché nella III, IV e V traversa di via Reggio dalle ore 7.00 sino alle ore 24.00.

Inoltre al fine di consentire la celebrazione del Precetto Natalizio che si terrà presso la Chiesa di S. Rita, promosso dalla Capitaneria di Porto, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta ad eccezione degli automezzi al servizio delle autorità militari e civili, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del 14 dicembre 2023, su via Giacomo Matteotti lato chiesa S. Rita, su tutto il piazzale antistante la chiesa di Santa Rita nonché sul tratto iniziale di via Pio La Torre.