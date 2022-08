A Crotone la presentazione del libro “Frammenti di verità” con l’attrice Antonella Attili

Una serata di letteratura, cinema e cultura quella che si è vissuta ieri nella sala consiliare in occasione della presentazione del libro di Alessandra Turco, “Frammenti di verità”, grazie alla presenza dell’autrice e dell’attrice Antonella Attili, protagonista del film premio Oscar “Nuovo cinema paradiso” ed oggi amatissima dal pubblico televisivo per la sua partecipazione alla fiction “Il paradiso delle signore”.

L’iniziativa promossa dalla New Agency Press e patrocinata dal comune di Crotone si è svolta alla presenza di un numeroso pubblico che ha interagito con le due protagoniste della serata. Un libro molto particolare quello di Alessandra Turco, al quale non si può dare una classificazione precisa perché contiene vari elementi di forma letteraria ed allo stesso tempo innovativo e anche coraggioso. Una storia dalle tinte forti che, rispetto a quanto dice il titolo, si regge sulle bugie. Bugie, piccole e grandi, che caratterizzano ogni singolo personaggio e che hanno condizionato il percorso della loro vita. Una trama avvincente dove non c’è distinzione tra buoni e cattivi, una divisione netta tra bianco e nero, ma vengono presentati tutti i colori della vita con un tratto elegante e con una visione quasi cinematografica del racconto.

Proprio questo aspetto è stato evidenziato da Antonella Attili, che ha letto alcuni brani del romanzo. La signora Attili ha anche ripercorso alcuni tratti della sua carriera artistica che spazia dal cinema al teatro alla televisione, carriera non disgiunta anche dall’impegno sociale in quanto l’attrice è ambasciatrice per i diritti umani dei bambini per la onlus Terre des Hommes. La signora Attili ha anche avuto parole di apprezzamento nei confronti della città, ringraziando per la calorosa accoglienza. L’assessore alla cultura Rachele Via nel ringraziare l’autrice e la signora Attili per la loro presenza ha evidenziato l’importanza di questi eventi che coniugano tutte le forme di espressione creativa, dando l’autentico valore al concetto di cultura. L’assessore ha anche ringraziato il consigliere comunale Enrico Pedace tra i promotori dell’iniziativa. Alessandra Turco al suo quarto romanzo, pur vivendo da anni a Padova, dove è impegnata nel settore della comunicazione, ha fortemente voluto presentare la sua ultima opera letteraria a Crotone, nella sua città di origine che l’ha accolta con una testimonianza di grande affetto.