A Donnici la 18esima Free Library. L’inaugurazione lunedì prossimo, 14 luglio. Il sindaco Franz Caruso: “La lettura come nuovo patto civico per la crescita della città”

Sarà inaugurata lunedì prossimo, 14 luglio, alle ore 19 presso il bar San Michele di Donnici la 18° Free Library. L’iniziativa è parte del progetto “I libri che camminano. Le Free Library avamposti di resistenza culturale e civile” portato avanti in collaborazione con l’Associazione Erranze Letterarie e con il supporto della Rete Nazionale “Prendi un libro e lascia un libro”, aperto al territorio circostante sotto il coordinamento del Comune di Cosenza e seguito scrupolosamente dalla consigliera Antonietta Cozza, delegata alla cultura del Sindaco.

“Abbiamo scelto la lettura come fondamento di un nuovo patto civico volto alla crescita sociale e culturale della città”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Con la rete delle Free Library, una costellazione in espansione di presìdi culturali diffusi, accessibili e permanenti, stiamo promuovendo il ritorno al libro cartaceo per una immersione percettiva unica ed insostituibile. Contestualmente stiamo favorendo la condivisione di libri per creare anche momenti di incontri e di partecipazione, rafforzando l’appartenenza alla comunità cosentina.

Ogni Free Library è uno spazio gratuito, libero, permanente, che porta un messaggio chiaro e netto: la cultura è un bene di tutti ed ovunque si può incontrare. Il nostro progetto “Cosenza Città che legge 2025″, infatti, non è una campagna di facciata, ma un’azione radicata, strutturata adeguata ad una città che non solo ospita eventi culturali, ma che vive la cultura come pratica quotidiana, diffusa, popolare”.

“La cultura – conclude Franz Caruso – non può e non deve essere considerata un lusso, ma una necessità. E come ogni infrastruttura fondamentale, seppur immateriale, anch’essa ha bisogno di una rete capillare, solida, condivisa. Le Free Library sono gli snodi di questa rete che continueremo a estendere e rafforzare”.

“I libri non devono solo essere custoditi: devono circolare, contaminare, abitare i luoghi della vita – sottolineano i promotori di Erranze Letterarie –. Ogni Free Library è un atto di fiducia nella comunità. Dove arriva un libro, nasce una conversazione. Dove nasce una conversazione, inizia una cittadinanza consapevole.»

In occasione dell’inaugurazione di Donnici sarà presente anche il Club Uomini Gentili, una comunità di persone di elevato spessore umano e professionale, impegnata a diffondere una cultura della gentilezza, del rispetto, della cortesia e dell’eleganza come valori civili fondamentali.