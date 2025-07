Martedì 15 luglio a Cosenza la cerimonia di premiazione dei Premi Nazionali di Galileo Editore

Martedì 15 luglio 2025, dalle ore 18:30 alle 21:00, negli Spazi Espositivi dell’Ex M.A.M. in Corso Telesio a Cosenza, si terrà la cerimonia di premiazione degli autori vincitori dei Premi Nazionali promossi da Galileo Editore. Una serata aperta al pubblico e gratuita, pensata come incontro tra cultura, immagini, parole e impegno sociale.

L’evento sarà introdotto da un momento di accoglienza e dagli interventi istituzionali, con l’inaugurazione della sezione fotografica speciale Street Remembers di Serena Clausi, che racconta – attraverso 10 scatti – la manifestazione per la Palestina libera. Il progetto è sostenuto da RCE e Officina Grafica. In contemporanea sarà visitabile la mostra PHOCO, che raccoglie le altre tre sezioni:

Autori di PHOCO 2024, cuore della mostra sono le opere dei vincitori del contest 2024: Antonella Mezzapesa, Michele Martinelli e Giuseppe Allegra. I loro lavori si distinguono per intensità narrativa e originalità dello sguardo, capaci di restituire emozioni, luoghi e conflitti interiori con autenticità e coerenza espressiva.

Percorsi Autoriali. Accanto ai vincitori, spazio ad autori affermati nel panorama contemporaneo: Federica Balconi, Isabella Marino, Pierpaolo Maso, Stefano Milazzo e Oreste Montebello. I loro progetti raccontano storie complesse, intime e profonde, rappresentando una fotografia consapevole e autoriale.

Oltre il giudizio, una sezione dedicata agli artisti che in passato hanno composto le giurie di PHOCO e che oggi espongono come autori: Luca Centola, Simone Donati, Massimo Mastrolillo e Valentina Procopio. Un omaggio alla loro visione, in un dialogo che va oltre il giudizio per farsi narrazione condivisa.

Alle 19:30 spazio a un talk speciale con il Centro contro la violenza sulle donne “Roberta Lanzino”: verrà annunciata la nuova partnership per la realizzazione di una mini graphic novel destinata alle scuole, scritta e illustrata da Maria Soria, che affronta il tema della consapevolezza e della scelta a partire da storie vere.

A seguire, la presentazione dei nuovi comitati scientifici per l’edizione 2026 dei tre premi nazionali promossi dalla casa editrice che saranno attivi nel 2026:

PHOCO 26 (fotografia);

(fotografia); SHOTS 26 (racconto breve) e le collaborazioni con Hyle Book Festival e NON Aps

(racconto breve) e le collaborazioni con Hyle Book Festival e NON Aps GRANO 26 (fumetto e illustrazione) e le collaborazioni con Cosenza Comics & Games, Museo del Fumetto, Adap e 4Rooms.

Alle 20:30 si entrerà nel cuore della cerimonia con la premiazione di:

CALCO 25 – a cura di Roberto Sottile , che proclamerà i 15 artisti selezionati per la Biennale di Incisione – Calco II

– a cura di , che proclamerà i 15 artisti selezionati per la Biennale di Incisione – Calco II SHOTS 25 – con Elena Dardano, che premierà i primi 20 autori classificati nel concorso nazionale di racconti brevi

La serata si concluderà con un brindisi conviviale offerto dalle Cantine Colacino Wines, accompagnato da una soft playlist e da momenti di networking, dediche e ringraziamenti finali.

📌 L’evento è aperto a tutti: amici, familiari, collaboratori e curiosi della cultura.

L’atmosfera sarà informale, culturale e calorosa.