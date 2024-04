Cosenza: oggi la presentazione del libro “Virgilio va in montagna, i licei classici nella Resistenza”

In vista della Festa della Liberazione la Fondazione Giacomo Mancini insieme al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, la Biblioteca Stefano Rodotà e il Dipartimento di studi Umanistici dell’Università della Calabria, ha inteso organizzare la presentazione del volume di Katia Massara dal titolo “Virgilio va in montagna, i licei classici nella Resistenza” edito da Carrocci editore.

In Italia fu grande il contributo alla Resistenza, anche in termini simbolici, degli studenti e dei professori dei licei classici. La figura dell’intellettuale resistente ha le sue radici nell’anagrafe di questi istituti, dal momento che il fascismo trovò spesso i suoi critici più severi proprio in quella scuola di élite concepita per allevare i futuri quadri del regime. Dopo l’8 settembre, per molti di loro rifugiarsi in montagna o entrare nei Gruppi di azione patriottica (GAP) delle città occupate fu il naturale proseguimento di un percorso cominciato nelle aule scolastiche. Attraverso la ricostruzione di storie note e meno note che si intrecciano fra loro, il libro evidenzia il legame forte e sistematico tra lo studio dei classici e della filosofia e l’adesione alla Resistenza.

Katia Massara è ricercatrice in Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della Calabria. Si è occupata a lungo dell’opposizione politica al fascismo nelle regioni meridionali e – più recentemente – dell’origine del neofascismo in Calabria nel secondo dopoguerra e nel corso dell’iniziativa dialogherà con Pierluigi Pedretti, docente del Telesio.

Sono anche previsti gli interventi di Domenico De Luca dirigente scolastico del Liceo, di Antonella Giacoia, docente del Telesio e direttrice della Biblioteca Rodotà e di Giacomo Mancini, deputato al parlamento nella XIV e XV legislatura.

L’evento si volgerà oggi,martedì 23 aprile alle ore 16 presso la Biblioteca Stefano Rodotà del Liceo Telesio di Cosenza.