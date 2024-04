Planetario di Cosenza nel degrado e abbandono, i consiglieri di opposizione: “Individuare delle soluzioni”

Consiglieri di opposizione Cosenza su Planetario In Considerazione dello stato di abbandono e di degrado in cui versa la struttura del Planetario di Cosenza a causa del disinteresse, inerzia ed incapacità dell’attuale amministrazione di individuare soluzioni per consentire la ripresa delle attività ed alla luce delle ultime notizie apprese in sede di commissione Bilancio, ovvero la constatazione da parte degli uffici comunali di ingenti danni conseguenti ad atti vandalici e furti perpetrati all’interno della struttura, è indetta per lunedi 22 Aprile p.v. (ore 11) presso l’area antistante il Planetario una conferenza stampa sul punto.

Vi invitiamo a partecipare Firmato, i consiglieri comunali di opposizione: Caruso Cito D’Ippolito Dodaro Luberto Lucanto Ruffolo Spadafora Spataro.