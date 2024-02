Lunedì 4 marzo a Cosenza la riunione della Consulta comunale delle attività economiche e produttive, il sindaco Caruso: “Strumento per valorizzare e promuove il commercio locale”

Alla presenza del sindaco Franz Caruso, si riunirà, lunedì prossimo 4 marzo a Palazzo dei Bruzi, la Consulta comunale delle attività economiche e produttive.

“La volontà è quella di dare concretezza ad uno strumento di partecipazione e condivisione di politiche attive a favore dei commercianti cosentini”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando l’appuntamento a cui prenderanno parte anche l’assessore alle attività produttive, Massimiliano Battaglia e la presidente della Commissione Commercio, Assunta Mascaro.

“La Consulta del commercio – prosegue il sindaco Franz Caruso – rappresenta un organismo istituzionale importante e fondamentale che abbiamo inteso istituire con l’unico obiettivo di valorizzare e promuovere il commercio locale e di prossimità della città. Un settore che riteniamo, a giusta ragione, di inestimabile valore per il progresso della comunità cosentina, perché rappresentativo del nostro stesso tessuto urbano non solo per il ruolo economico ed occupazionale che esso svolge, ma anche per quello sociale, culturale ed identitario che in esso è intrinseco. La Consulta, pertanto, è un mezzo che abbiamo offerto alla categoria, di cui, ribadisco, abbiamo chiaro il valore che esprime. Sono i commercianti, ora, che devono saperlo utilizzare per beneficiarne. Il primo passo da compiere, penso sia, la partecipazione, esserne parte attiva e vivace, per avviare insieme, commercianti ed amministratori, seri percorsi di crescita e di sviluppo, superando e risolvendo piccoli e grandi problemi quotidiani, che sono insiti in una città come la nostra, ma anche per affrontare uniti ed in sinergia la grave crisi economica che ancora vive il Paese e l’ Europa e che, purtroppo, ha costretto alla chiusura molte attività. Una emorragia che dobbiamo assolutamente fermare per una ripartenza reale, capace di dare nuova linfa e vitalità all’intero comparto”.

“Con questo spirito – conclude il sindaco Franz Caruso – abbiamo convocato la riunione di lunedì 4 marzo, che potrà essere il trampolino di lancio di una rinnovata azione a favore del commercio cosentino e della città che stiamo costruendo: sostenibile, armonica ed a misura d’uomo”.