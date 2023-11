Olio extravergine, esperti a confronto a Cariati: da venerdì a sabato cittadella protagonista

Anche e soprattutto attraverso gli eventi ed i dibattiti sociali e culturali e le iniziative di promozione dell’identità enogastronomica bisogna sforzarsi di diffondere dal basso, confrontandosi con tutte le generazioni, il valore degli extravergine d’oliva di qualità dei nostri territori; come ingrediente protagonista della Dieta Mediterranea; come prodotto simbolo di tutto il paniere agroalimentare di una regione che è seconda per produzione olivicola in Italia e come risorsa economica eco-sostenibile sulla quale intensificare attenzione ed investimenti destinati alla sua commercializzazione e internazionalizzazione.

È quanto dichiara Antonio Scarnato, consigliere delegato alle politiche per i turismi, marketing territoriale e sviluppo economico, sottolineando il preciso impegno pedagogico sulla sensibilizzazione alla preferenza dell’extravergine, al quale non si è voluta sottrarre l’Amministrazione Comunale nell’organizzare, insieme a tutti i partener coinvolti, l’evento che da venerdì 1 a sabato 2 vedrà Cariati protagonista regionale.

Dal titolo ALLA RICERCA DELLIDENTITÀ E DEL PESCE DEI NOSTRI MARI. PER RISCOPRIRE UN BORGO. TESORI NASCOSTI TRA OLIO, VINO E PESCATO, l’iniziativa è promossa dalla società cooperativa Sentiero Sostenibile Srl di Corigliano-Rossano in collaborazione con il Flag Borghi Marinari dello Jonio e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020,

È sicuramente, quello culturale e pedagogico – continua il consigliere – l’obiettivo dell’iniziativa di presentazione della presentazione della Carta degli extravergine d’oliva della Calabria alla presenza, tra gli altri, del direttore generale del dipartimento regionale agricoltura Giacomo Giovinazzo e del professore Ludovico Montebianco Abenavoli, docente di Gastroenterologia all’Università Magna Graecia e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente all’Università Magna Graecia che relazionerà sulle proprietà benefiche dell’extravergine.

Coordinati da Lenin Montesanto, Program Manager della Cabina di Regia dei MID della Regione Calabria, al dibattito in programma per le ore 17 al MUMAM interverranno anche la direttrice del Museo Civico Assunta Scorpiniti, il Sindaco Cataldo Minò, il Commissario dell’Arsac Fulvia Caligiuri, il dottore agronomo Francesco Cufari, il delegato civico all’agricoltura Giuseppe Parise, il presidente del Consorzio Olio Igp Calabria Massimo Magliocchi, la presidente del Consorzio Turismo Olio Evo Mariagrazia Bertaroli e Roberto Bonofiglio di Mi’Ndujo tra i partner dell’evento.

A seguire, assieme al direttore generale Giovinazzo sarà ufficialmente degustato ed avviato l’esperimento gastronomico proposto da Mi ‘Ndujo apprezzabile solo per le due giorni regionale a Cariati, i cui dettagli a sorpresa saranno scoperti domani sera stesso: un nuovo panino con ingredienti del territorio e, protagonista assoluto, il pescato locale messo a disposizione dal Flag Borghi Marinari dello Jonio.

SABATO 2 POMERIGGIO L’INVASIONE DELLA CITTADELLA. – Lo storico format itinerante di comunicazione turistica di prossimità promosso da Otto Torri sullo Jonio e guidato dalla direttrice del MuMAM Assunta Scorpiniti partirà alle 15.30 da Porta Pia, all’ingresso della Cittadella Fortificata Bizantina, inserita tra i marcatori identitari calabresi.

Dalle ore 18 di entrambi i giorni (1-2 dicembre) sul Corso XX Settembre e per i vicoli della Cittadella resterà aperto il Villaggio dell’identità e della sovranità alimentare con gli stand enogastronomici identitari in collaborazione con l’IPSEOA di Cariati e la partecipazione straordinaria di MINDUJO, partener di Otto Torri sullo Jonio e per la prima volta in trasferta sulla cosa jonica.