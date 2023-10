”ZES SUD: quali prospettive per il Mezzogiorno”: l’iniziativa a Bisignano il 29 ottobre

ZES SUD è il tema dell’iniziativa pubblica che si terrà a Bisignano il 29 ottobre alle 18:00 promossa dal Vicesegretario Provinciale di Italia del Meridione Graziano Fusaro.

Con il decreto legge n.124 del 19 Settembre (Decreto Sud), il governo ha inteso istituire una Zona Economica Speciale, denominata ZES UNICA, che indica specifiche agevolazioni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). Il provvedimento prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta a partire dal 1 Gennaio del 2024 per le aziende operanti in queste aree alle quali si applica un regime di finanza agevolata con lo scopo di incentivarne la produttività.

Pur ritenendo valida la ratio di questa iniziativa e ribadendo la necessità di abbattere i divari esistenti fra il Mezzogiorno ed il resto del paese, il partito Italia del Meridione ritiene indispensabile un approfondimento ed una attenta riflessione affinché questo strumento possa dimostrarsi efficace nel tempo e avere, quindi, una ricaduta positiva sull’economia reale dei nostri territori.

L’incontro pubblico del 29 Ottobre a Bisignano vanterà la partecipazione di esperti in finanza agevolata, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria.

Una iniziativa che tenterà di accendere i riflettori su una tematica che Italia del Meridione ritiene di grande rilevanza e che si inserisce in un quadro di battaglie politiche che il partito sta portando avanti come l’autonomia differenziata, le riforme degli enti locali, l’annullamento del gap infrastrutturale fra Nord e Sud, il riconoscimento delle ragioni del Meridione come prioritarie ed ineludibili per lo sviluppo del sistema Paese.

Da imprenditore e da rappresentante politico di Italia del Meridione – dichiara Graziano Fusaro- ritengo che quella della Zes Sud sia un’opportunità che Bisignano, comune con una delle zone industriali più importanti della Calabria, debba cogliere assolutamente e che sia necessario un momento di riflessione pubblica per quanti vorranno contribuire allo sviluppo del territorio.