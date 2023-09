Si chiude col grandissimo successo della Notte Bianca del 2023 il cartellone degli eventi estivi del Comune di Cassano allo Ionio

Si sono conclusi nel fine settimana con un nuovo ed ennesimo successo gli eventi estivi organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso.

Migliaia di persone, sin dalle prime ore della serata di sabato, hanno invaso tutta Cassano centro divertendosi fino a notte fonda.

Un evento eccezionale, unico nel suo genere che ha fatto divertire i piccoli, le famiglie, i grandi e i giovanissimi che hanno potuto ballare in villa fino all’alba grazie al disco live circus.

Un’organizzazione che ha incontrato il gradimento dei cittadini e l’apprezzamento degli stessi nei confronti del sindaco e degli organizzatori.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti quelli che si sono spesi per organizzare e per la riuscita di questo meraviglioso evento che è diventato ormai un appuntamento fisso del settembre cassanese, dell’intera provincia e della Regione visto che è l’unica Notte Bianca che si svolge a settembre: un vero unicum nel suo genere.

Tra i momenti clou dell’evento ci sono stati il concerto di Paolo Belli & Big Band da Ballando con le stelle, la comicità di Gianluca Fubelli alias Scintilla (da Colorado e Only Fun), lo spettacolo di illusionismo del mago Jey Lillo, due street band Takabum e Ottopiù che hanno suonato in giro per le aree spettacoli. E poi è ballato fino al mattino nella villa comunale con il “Live dance Circus” dove in consolle si sono alternati tanti per far ballare soprattutto i giovani. Madrina dell’evento è stata Miss Italia Calabria, Carlotta Caputo. Diverse le attrazioni/esibizioni che si sono susseguite nel corso della serata: giochi col fuoco, giocoleria, trampoli, verticalismo, danza acrobatica, Can Can, Charleston, Mulin Rouge, dame e rievocazioni storiche. Prevista anche la tradizionale esibizione delle scuole di danza cittadine, di karate e la presentazione della rosa del Cassano-Sybaris, che si appresta a disputare il nuovo campionato di calcio di Promozione, della Nova Volley Cassano e tante altre iniziative spontanee.

«Luglio e agosto sono stati mesi pienissimi – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – con gli eventi abbiamo coinvolto tutto il nostro vasto territorio e, girandolo, ho notato il grandissimo gradimento dei cittadini. Sono stati eventi dove tutto si è svolto alla perfezione e mettere insieme i nostri eventi con quelli del Parco archeologico di Sibari e dei Laghi di Sibari è stato importante perché abbiamo presentato un ventaglio di proposte importante sia per i turisti sia per i cittadini. Quando si lavora in maniera sinergica le cose vanno anche bene. La Notte Bianca, nello specifico, è stata un successo. Eravamo preoccupati perché abbiamo dovuto spostare in avanti di una settimana l’evento e tanti ragazzi in quella settimana sono ripartiti per l’università e molti sono rientrati al lavoro ma l’evento non ne ha risento e c’è stato il tutto esaurito da Piazza Mercato fino a quella dell’Acqua Sulfurea passando per tutto il percorso fino a finire in Piazza Municipio e in Villa comunale. Ora l’appuntamento è al prossimo anno».