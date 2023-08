Dopo la calorosa accoglienza, lo stupore e la meraviglia dei loro spettacoli, torna a Corigliano-Rossano il celebre circo franco-calabrese Circ’Hulon, per una serie di eventi all’interno del CoRo Family Fest, il cartellone pensato e studiato su misura per le famiglie. Lucia Pennini, Antoine e Jacques Hulon, con Florian Demonsant e Vincent Tedesco porteranno in località Zolfara, giorno 10 agosto – ore 21.30, evento gratuito – il loro “Strampalati”. “Strampalati” affonda le sue radici nell’Italia del Sud e trae ispirazione dalle sue tradizioni e cliché, diventando un omaggio a queste terre e in particolare a quel filo immaginario che continua a congiungere tutte le partenze.

Scrittura teatrale arricchita dai linguaggi e l’estetica del circo, della danza e della musica, “Strampalati” è la storia di un sogno che diventa impegno a cambiare le cose, a tramutare la tragedia in canto, con le armi dell’ironia e la strampalata gioia dell’arte, con la sua magia fatta di musiche sognanti, scioglilingua spericolati e le luci cocenti e magnifiche del “Sud”. In questo spettacolo la commedia si incrocia con la tragedia, la musica è vivace, persino inebriante, come il canto delle cicale in un pomeriggio d’estate. Ci lasciamo trasportare dal ritmo e dal virtuosismo degli artisti e ci arrendiamo ai sogni.

«In questa voglia di far sentire il Sud, riportiamo in vita un’Italia d’altri tempi, restituendo qualcosa di questa terra arida su cui gli uomini, a sua immagine, sono fieri e tenaci – dichiarano gli autori – Tradizioni, emigrazione, morte, superstizioni sono vissute con una costante dualità tra dramma e commedia, gravità e leggerezza, morte e vita costantemente esaltate. Strampalati si pone al crocevia di diverse espressioni artistiche.

Circo, teatro e musica sono i linguaggi attraverso i quali prende vita questo affresco di un mondo insieme antico e incredibilmente attuale. È uno spettacolo che dà le chiavi di lettura delle terre del Sud. Quale Sud mi dirai? Dal nostro, dal tuo, dal Sud di tutti. Fondamentalmente siamo tutti a sud di qualcosa».

Strampalati tornerà in Piazza Vittorio Veneto, il 12 agosto, alle 21.30. Al mattino, dalle 9.30, sempre in Piazza Vittorio Veneto, sempre a cura del Circ’Hulon, si terrà il laboratorio teatrale di iniziazione alla giocoleria in famiglia, il 13 agosto, identica ora e location, prenderà vita il laboratorio di iniziazione all’improvvisazione teatrale.