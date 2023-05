Priorità turismi a Cariati, esecutivo Minò parte da qui: lunedì 29 il primo incontro per la programmazione estiva

Istituire una Commissione comunale ed attivare una Consulta Civica Permanente di Partecipazione per i turismi. L’Esecutivo Minò parte da qui; dalla programmazione delle attività per il 2023 da condividere con la rete della ricettività, con il mondo dell’associazionismo, con le agenzie viaggi, gli operatori commerciali e gli artigiani e la Pro Loco. – Lunedì 29 maggio alle ore 17 nella sala consiliare di Piazza Rocco Trento si terrà un primo incontro per definire strategie e prospettive.

È quanto fa sapere il Sindaco Cataldo Minò informando con i delegati ai servizi turistici Antonio Scarnato e ai servizi cultura e istruzione Alda Montesanto che si tratta del primo di una serie di incontri per confrontarsi sull’imminente stagione estiva.

Lavorare ed impegnarsi tutti insieme per il rilancio strategico di Cariati come destinazione turistica, attrattiva 365 giorni l’anno. L’obiettivo – sottolinea il Primo Cittadino – è fare dialogare e creare relazioni tra i diversi attori sociali intorno ad un progetto comune che è e deve essere quello della valorizzazione e promozione del complessivo patrimonio identitario cittadino, con i suoi beni materiali ed immateriali, a partire dalla cittadella fortificata bizantina affacciata sullo jonio, un unicum nel suo genere in Calabria censito nella proposta di mappatura dei Marcatori Identitari della regione ed il borgo storico marinaro.