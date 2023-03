Rende (CS), Annamaria Artese ritorna da vicesindaco: annullata l’ordinanza a suo carico

Rientra in carica il vicesindaco di Rende, Annamaria Artese, dopo aver ritirato ieri le dimissioni dall’incarico affidatole da Marcello Manna.

Annullata l’ordinanza a carico dell’assessore alle politiche sociali, Annamaria Artese, già da ieri in municipio, ha dichiarato: “riprendiamo con la consapevolezza di operare in maniera trasparente e a completo servizio della comunità.

In questo momento così difficile per la nostra città, voglio esprimervi la mia massima gratitudine per l’impegno e la professionalità profusi dalla giunta, i consiglieri, i dirigenti e tutto il personale che, con abnegazione quotidiana hanno svolto il loro lavoro, permettendo che questa amministrazione garantisse alla cittadinanza i servizi ordinari e straordinari. È proprio in momenti come questo che si può toccare con mano l’efficiente ristrutturazione e riorganizzazione dell’apparato burocratico fortemente voluti e attuati da questa amministrazione.

Ciò ha permesso e garantito, ancor più in tale circostanza, la solidità organizzativa dell’ente, la solidità di un’amministrazione che in questi anni ha sempre operato per il bene comune con senso etico altissimo e appartenenza alle istituzioni che ogni giorno ci onoriamo di rappresentare e servire. Siamo certi che presto la verità venga ristabilita e che con rinnovata serenità si possa continuare a lavorare per la nostra città”.