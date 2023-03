Saracena: Ilaria Castaldo alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo

Ci sarà anche un’alunna della scuola primaria di Saracena alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo in programma a Palermo il prossimo 14 maggio. Ilaria Castaldo, alunna dell’Istituto comprensivo Morano – Saracena, che frequenta la classe VA dell’istituto si è classificata al primo posto nella finale d’area regionale per la Calabria svoltasi nei giorni scorsi presso il Liceo Metastasio di Scalea. Risultato che le ha consentito di guadagnare il passaporto per la finale che si svolgerà presso l’Università degli studi di Palermo.

Il progetto dei giochi matematici del Mediterraneo è un progetto promosso dall’Accademia Italiana per la promozione della Matematica “Alfredo Guidi” e gode del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il concorso è riservato agli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri paesi.

«E’ per noi un orgoglio sapere che una nostra giovane concittadina porterà alto il nome della comunità di Saracena in un appuntamento così importante – ha dichiarato il sindaco, Renzo Russo – Faccio i complimenti alla giovane Ilaria per l’ottimo risultato raggiunto, e lo estendo alla dirigente Francesca Nicoletti e l’insegnante di Matematica Maria Bellizzi per aver offerto agli alunni della nostra scuola una opportunità che stimola la capacità dei giovani di misurarsi con altri coetanei nell’apprendimento e nella formazione. Facciamo il tifo per Ilaria e le diamo un grande in bocca al lupo per nuovi successi».