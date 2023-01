Cassano: il giornalista Golia proveniente dal Campionato del Mondo di Calcio viene ricevuto dal Sindaco

Nella mattinata odierna, il sindaco Gianni Papasso e il vice sindaco Antonino Mungo hanno ricevuto nel Palazzo di Città, da qualche giorno rientrato dal Qatar dove in qualità di foto reporter autorizzato dal Coni ha seguito il Campionato del Mondo di Calcio, che com’è noto ha fatto registrare la vittoria finale della compagine Argentina, il giornalista Pasquale Golia. Gli amministratori cassanesi, si sono complimentati con l’operatore dell’informazione per il suo impegno e la sua professionalità manifestata nei report sportivi.

Ci siamo sentiti, ha sottolineato il primo cittadino, tramite la tua presenza, rappresentati in quel contesto sportivo di primo piano. Il sindaco Papasso e il vice sindaco Mungo, si sono detti fieri e orgogliosi per il successo di Golia, che, hanno affermato, può essere annoverato tra i nuovi talenti che la Città di Cassano esprime nei vari campi.

Dal canto suo, Pasquale Golia, ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per avergli tributato i giusti meriti per l’esperienza sicuramente esaltante e qualificante, dal punto di vista professionale, vissuta nel Qatar. Nel suo intervento, ha, inoltre, inteso evidenziare l’importanza di credere nei sogni, che spesso se inseguiti con impegno e forza di volontà, possono tradursi in magnifica realtà.

In tale contesto, il giornalista cassanese, che da anni ormai è “cittadino del mondo sportivo”, soprattutto, ha tenuto anche a sottolineare l’aspetto formativo-educativo dello sport che insegna il rispetto delle regole comportamentali verso gli altri. I presenti, hanno, infine, ricordato il periodo di collaborazione, tra il giornalista e il sindaco, quale suo portavoce, intercorso dal 2012 a venire.

Al termine del breve quanto significativo incontro, ha regalato al sindaco Papasso un pallone proveniente dal Campionato del Mondo di Calcio tenutosi nel Qatar.