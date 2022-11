“Scenari” di Kyotolp: il singolo contro le mafie realizzato nei Bocs Art di Cosenza, grazie al premio Music For Change

Interamente composto nella residenza artistica più grande d’Europa, i BoCs Art di Cosenza, per il premio Music For Change 13th Award organizzato da Musica contro le mafie, “Scenari” rappresenta perfettamente il tema “Ambiente ed Ecologia”, affidato all’artista, non limitandosi a suggerire immagini di distruzione e di ansia per il futuro attraverso l’oscura e incisiva poesia del testo, bensì scandendo ulteriormente il senso di urgenza con i ritmi incalzanti, metafora dell’imperturbabile incedere del tempo, e sottolineando la trepidazione per un avvenire sempre più incerto grazie alle robuste e cupe linee dell’intenso violoncello di Stefano Amato (già violoncellista di Brunori SAS).

Come per aggrapparsi agli ultimi granelli di sabbia di una clessidra ormai agli sgoccioli, però, la composizione di Kyotolp non vuole soltanto mostrare crudamente la fine disastrosa a cui stiamo andando incontro ma si tinge di candidi giochi di voci che donano una piccola luce di speranza all’umanità.

Così l’artista descrive il brano:

“Catastrofe/Speranza, Tempesta/Quiete.

Lente di ingrandimento su un futuro rotto e sfocato che incoscienti ci stiamo costruendo.

Pugno di suono per smuovere le coscienze.

Finestra aperta su un mondo che per troppo tempo è stato lasciato ammuffire, diventare sempre più scuro e arido.

Augurio che i ricordi risonanti nelle menti possano far tornare il senno che l’essere umano sembra aver ormai perduto.”

Dal 25 novembre fino al 25 gennaio, “Scenari” concorrerà inoltre per il Premio Stream Believe, che andrà al singolo di questa edizione di Music For Change più ascoltato su Spotify, la cui premiazione avverrà a Casa Sanremo durante il 73° festival della canzone italiana.