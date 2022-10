“Comunità energetiche: una strategia per contrastare la crisi”: convegno il 12 ottobre in Confindustria Cosenza

“Comunità energetiche: una strategia per contrastare la crisi energetica, opportunità di lavoro e di sviluppo” è il tema del seminario che si svolgerà in Confindustria Cosenza il prossimo mercoledì 12 ottobre alle ore 10, in cui si parlerà del sistema efficiente di utenza, delle comunità energetiche e di altre soluzioni sostenibili per aiutare le imprese e i cittadini nel contrastare costi energetici insopportabili.

In particolare la Comunità Energetica è utile a contrastare la cosiddetta “povertà energetica” e rappresenta un nuovo modello di produzione energetica basato sul decentramento della produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER), con cittadini, enti locali e attività commerciali/produttive in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e condivisione. Si parlerà di contrasto alla crisi energetica, del portale delle comunità energetiche della Regione Calabria, di una roadmap per le comunità energetiche, del progetto Unical sull’ecosistema tech4you per le transizioni ecologica e digitale, della piattaforma cloud e la comunità energetica nel Comune di Melissa.

I saluti istituzionali sono affidati ai presidenti Amarelli e Perciaccante, di Confindustria e Ance, al docente Lamonaca dell’Unical, ai presidenti degli Ordini degli Ingegneri di Cosenza Ghionna, Catanzaro Cuffaro e Crotone Grilletta, ai Sindaci di San Lucido De Tommaso e Melissa Falbo, alla Dirigente Scolastica dell’Iti “Monaco” di Cosenza D’Ippolito ed al presidente dell’Associazione Energia Calabria Anelo. Interverranno Rodolfo Elia, Dirigente Regionale Settore Infrastrutture Energetiche, Michele Zinzi della divisione Smart Energy dell’Enea, il Professore associato Alfredo Garro dell’Unical, Santo Abate, Energy Manager del Comune di San Lucido, Tommaso Gallo del direttivo dell’Associazione Energia Calabria, Lina Cosmi del Consiglio Nazionale delle ricerche –Imaa, Sara Capuzzo di Italia Solare.

Coordina i lavori il Presidente Cts Energia Calabria Nicola De Nardi.