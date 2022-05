Gli appuntamenti per il mese di maggio del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Il mese di maggio sarà per il Museo dei Brettii e degli Enotri ricco di iniziative ed eventi.

La prossima settimana, martedi 3 maggio, alle ore 17.30, il secondo appuntamento del Mese della terra. Un mondo in prestito e venerdi 6 maggio, alle ore 17.00, l’iniziativa COSTRUIAMO FUTURO. Insieme per l’Allattamento e la Cultura, con cui si inaugurerà un Baby Pit Stop, uno spazio protetto per le mamme che allattano.