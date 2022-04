La Giunta approva il patto locale per la lettura della città di Cosenza

In linea con le politiche pubbliche, europee e nazionali, e con gli obiettivi indicati dal Sindaco Franz Caruso nel suo programma, volto a diffondere la cultura come valore importante ed imprescindibile su cui investire, la Giunta municipale, presieduta dal Sindaco, ha approvato il patto locale per la lettura della città di Cosenza. Con l’approvazione del patto locale per la lettura, l’Amministrazione comunale dà concreto avvio all’iter per la partecipazione del Comune di Cosenza al progetto “Città che legge”, promosso e curato dal “Centro per il libro e la lettura”, istituto autonomo del Ministero della Cultura che gestisce le risorse per l’attuazione della legge n.15 del 2020. Nell’approvare il Patto per la lettura l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, su proposta della consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, aderisce alle finalità e agli obiettivi della legge n.15 del 2020, nata per promuovere e sostenere la lettura, individuando in essa un mezzo per lo sviluppo della conoscenza, per la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, e per la formazione e il benessere dei cittadini. In Italia i lettori sono pochi, in relazione alla popolazione totale, mentre è acclarato che dove più diffuse sono la lettura e la cultura, c’è più sviluppo dei territori e delle comunità che li rappresentano. Il Patto per la lettura promosso dall’Amministrazione comunale vuole essere un manifesto al quale ogni cittadino può aderire costruendo un’alleanza composta da soggetti pubblici e privati, imprese, istituzioni culturali, scuole, università, professionisti e associazioni. Le cittadine e i cittadini, pertanto, dovranno essere, allo stesso tempo, attori e fruitori del Patto e dei progetti che si collocano al suo interno. Perché il Patto per la lettura trovi reale attuazione, l’Amministrazione comunale ha immaginato che si costituisca un Forum cittadino, coordinato e promosso dal Comune, che garantisca la partecipazione di tutti i firmatari del Patto. Tra gli obiettivi c’è quello di promuovere virtuose sinergie tra reti di scuole, biblioteche e luoghi della cultura, per attivare scambi ed incontri, ma anche progettare e individuare risorse e competenze necessarie per un ripensamento della città nella direzione di formare cittadini più consapevoli ed informati, rendendone accessibile a tutti il patrimonio culturale. Sono cinque i punti essenziali nei quali si articola il patto per la lettura della città di Cosenza:

– la lettura deve diventare un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini, sin dalla prima infanzia e contrastando con ogni mezzo la povertà educativa;

– il patto mira ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura in chi con i libri ha un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali. In questo senso anche i lettori potranno, in collaborazione con i quartieri, le biblioteche pubbliche e private e le associazioni, propagare il piacere di leggere;

– i sottoscrittori del patto si impegnano a realizzare progetti e laboratori di lettura partecipata per l’integrazione di persone con differenze di apprendimento, disabilità motorie e sensoriali;

– il Patto mira, infine, a realizzare una Fiera del Libro del Mediterraneo da tenersi a Cosenza, come momento di coinvolgimento internazionale.