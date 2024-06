Lamezia Terme: premiazione concorso nazionale per le scuole ispirato alla figura e al pensiero di Franco Costabile

È prevista per il 18 giugno 2024 alle 17:30 la premiazione del concorso letterario nazionale “La rosa nel bicchiere”, bandito nel settembre scorso e rivolto agli alunni e agli studenti di tutta Italia. Finalità precipua dell’iniziativa è stata quella di esortare i discenti ad accrescere la conoscenza di un grande autore della letteratura italiana del Novecento, Franco Costabile, un poeta calabrese che si rivela ancora attuale per le tematiche trattate nelle sue opere.

I promotori del concorso hanno richiesto la creazione di testi ed elaborati digitali originali, per mettere in evidenza la diversità di esperienze, la sensibilità e i contesti socio-culturali di provenienza. Il tema su cui i concorrenti hanno lavorato è stata, appunto, “La rosa nel bicchiere” un componimento che è un po’ il ‘manifesto’ della poetica di Costabile.

Nel settembre 2023, quando il concorso è stato pubblicato, tramite posta elettronica sono state contattate oltre 8mila scuole di tutto il Paese; gli elaborati pervenuti entro il 30 aprile scorso ( data di scadenza del concorso), sono stati esaminati da una giuria qualificata composta da operatori culturali, rappresentanti del mondo della scuola e del giornalismo. Presidente di giuria è il professor Francesco Polopoli, recentemente insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, docente di latino e greco al liceo classico “Fiorentino” di Lamezia; gli altri giurati sono i professionisti lametini Annita Vitale, Manuelita Iacopetta, Angela Isabella, Salvatore D’Elia e Pasquale Allegro. In giuria anche il sacerdote diocesano don Domenico Cicione Strangis, rettore del complesso interparrocchiale San Benedetto. Madrina del concorso e di tutti gli eventi del progetto “La rosa nel bicchiere è la senatrice Ida D’Ippolito, parlamentare decano.

Sulla risposta delle scuole e sul livello degli elaborati pervenuti, il professor Polopoli così si esprime: “Non c’è celebrazione senza un’istruzione: l’alfabetizzazione verticale a pari livello tra fasce anagrafiche diverse ha permesso un curriculum studiorum, declinato secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno. Da Nord a Sud Costabile, da aedo sambiasino, è diventato un punto di riferimento extraregionale. Dalla Treccani alle antologie scolastiche ’24/25 quanto emerso è l’idea di un fermento, ravvivato ancor di più dalle nuove leve del futuro. I giovanissimi hanno dimostrato di essere risorse spendibili sul territorio e di innestarsi sulla tradizione con la fiducia di chi si fa accompagnare, per fare del proprio meglio per il bene di tutti. La cultura, il costume e la società si riempiono di fiori: ‘la rosa nel bicchiere’ diventa lo slogan della nostra gioventù. Ci si salva, leggendo e leggendosi per formare e trasformare la propria terra”.

La premiazione avrà luogo a Lamezia Terme nel salone dell’ex Seminario Vescovile, alla presenza delle autorità istituzionali e delle comunità scolastiche partecipanti. Gli studenti e le scuole vincitrici riceveranno delle targhe ricordo e degli attestati; ai partecipanti sarà anche donato un volume che racchiude tutti gli elaborati pervenuti nell’ambito del concorso. La stesura e la pubblicazione del libro è stata curata da Nella Fragale, componente della casa editrice lametina Grafichèditore.

Il concorso è stato pensato nell’ambito del progetto culturale “La rosa nel bicchiere” (Marchio d’impresa del ministero dello Sviluppo economico) che è in pieno svolgimento e che si articola in tutta una serie di attività finalizzate alla promozione delle eccellenze del territorio: dalla poesia sociale di Franco Costabile, dai suoi versi che ancora oggi possiamo riscontrare nella nostra complessa contemporaneità, ai giovani talenti della letteratura e dell’arte intesa nelle sue molteplici forme e dimensioni. Main sponsor della cerimonia di premiazione è l’Università Telematica Pegaso (sede di Lamezia Terme) diretta dal professor Vincenzo Carbone che con grande entusiasmo e attenzione ha inteso sostenere la manifestazione: una festa che vede protagonisti assoluti studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie agli istituti superiori, del nostro Paese.