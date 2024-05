L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme aderisce alla “Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla”, che si terrà domani 30 maggio. Una campagna di conoscenza e sensibilizzazione organizzata da Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), che prevede una densa roadmap per far conoscere una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale. Simbolicamente, infatti, la luce rossa scelta quale simbolo della campagna di sensibilizzazione 2024, illuminerà la Cattedrale di Nicastro; Piazza Fiorentino di Sambiase; Piazza Italia di Sant’Eufemia Nicastro. Un gesto rappresentativo che porta con sé, la valenza della condivisione ed un monito alla informazione quale conoscenza della patologia. In particolare, per questa malattia, un ruolo determinante è stato svolto dalla ricerca ed appare oggi nevralgica, la conoscenza da parte di tutti, quale strada per ascoltare il proprio corpo e poter così, tempestivamente intervenire. La consapevolezza e dunque, una conoscenza più dettagliata, risulta anche essere un’arma per rompere alcune tabù sociali per guardare alla malattia, quale problematica da affrontare e non problema al quale sottostare. Concludiamo con l’auspicio che questa luce rossa, simbolo di speranza e solidarietà, possa accendere non solo i monumenti, ma anche i cuori di tutti noi, unendo la comunità in un abbraccio collettivo verso un futuro senza sclerosi multipla.