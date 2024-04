Il 6 aprile a Lamezia Terme il seminario “When values meet business: the circularity of the economy” Etica, Sostenibilità, Ricerca, Tecnologie verdi e Rete Idrogeno per lo sviluppo del Business”

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 10,00 presso il Centro Servizi LameziaEuropa S.p.A. Comparto 1 area industriale ex Sir Lamezia Terme (CZ) si terrà il seminario “When values meet business: the circularity of the economy” Etica, Sostenibilità, Ricerca, Tecnologie verdi e Rete Idrogeno per lo sviluppo del Business organizzato dalla G&G Distribuzione Farmaci in partnership con LameziaEuropa SpA, The Hydrogen University, Profexa Consulting, Academy Paideia, Roger&Melicos e Service Transport Gruppo G&G Distribuzione Farmaci.

Porre attenzione al futuro significa progettare insieme, in rete, un percorso che ponga al centro la persona dalla crescita allo sviluppo includendo la dignità del lavoro, dei lavoratori senza dimenticare la tutela dell’ambiente. L’approccio sostenibile ha un ruolo centrale per le aziende che, con responsabilità etica, devono necessariamente contribuire a un’inversione di rotta verso pratiche più sostenibili adottando un approccio che va oltre il mero interesse economico al fine di dare valore oltre che al “Capitale Umano” al “Capitale Naturale” aprendo, così, la strada a nuove opportunità di business capaci di attirare investimenti e consumatori sempre più sensibili alle questioni ambientali. Pertanto, essere capaci di vedere il futuro e di applicarlo al presente lo si può fare solo lavorando in rete e lasciare un’impronta tecnologica, etica, scientifica e sostenibile importante, pertanto il digitale, le tecnologie verdi per la transizione energetica tra cui l’idrogeno, l’utilizzo mirato dei satelliti, insieme a valori etici disegnano il futuro, perché con l’approccio multilaterale e condiviso a programmi comuni per la ricerca, l’innovazione e la collaborazione sono fondamentali per raggiungere obiettivi economici ed educativi in tutti i settori produttivi del pubblico e del privato.

Saluti Istituzionali:

Tullio RISPOLI

Direttore di LameziaEuropa

Paolo MASCARO

Sindaco di Lamezia Terme (Cz)

Leopoldo CHIEFFALLO

Presidente LameziaEuropa

Aldo FERRARA

Presidente Unindustria Calabria

Pietro FALBO

Presidente Camera di Commercio riunite Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Relatori:

Manlio GUADAGNOLO

Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica

Alessandro DISTANTE

Presidente ISBEM già Direttore CNR Lecce e Prof. Associato Cardiologia Facoltà di Medicina e Chiurgia di Pisa

Nicola CONENNA

Fisico e Presidente dell’Università dell’Idrogeno – Fondazione H2U – The Hydrogen University

Francesco VESPE

Astronomo e scienziato Centro Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana

Michele GIGLIO

HR Key Account Manager Profexa consulting srl

Donato LIPPOLIS

CEO Roger&Melicos

Gerardo GATTI

Amministratore Delegato G&G Distribuzione Farmaci

Introduce e modera:

Adriana COLACICCO

Direttore Generale della G&G Distribuzione Farmaci