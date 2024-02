Catanzaro, commissioni consiliari a confronto periodico con i dirigenti comunali: prime riunioni per gli organismi presieduti da Luigi Levato e Stefano Veraldi

Sono partiti i confronti periodici che le commissioni consiliari hanno inteso calendarizzare con i dirigenti comunali l’ultima settimana di ogni mese. A darne notizia il Presidente della seconda commissione, Luigi Levato, nel sottolineare che la sua proposta operativa è stata condivisa dal Presidente dell’Assise, Gianmichele Bosco, “al fine di garantire un’interlocuzione continua con i vertici amministrativi di ciascun settore sui diversi temi che interessano l’attività di indirizzo e controllo da parte degli organi consiliari”.

Il programma degli incontri è stato aperto dalla Sesta commissione, presieduta da Stefano Veraldi, il quale ha aggiunto che “saranno organizzati riunioni congiunte tra commissioni in modo da limitare al massimo il tempo concesso dai dirigenti al di fuori delle loro attività di servizio”. Per l’occasione sono stati ascoltati i dirigenti del ramo finanziario e del patrimonio, Paolo Macrina e Diana Minniti, in ordine ad alcuni argomenti già posti all’ordine del giorno. In particolare, si è discusso della quantificazione del mancato introito riferito alla tassa di occupazione per la scorsa Notte piccante e ai relativi costi extra sostenuti per i servizi resi dalle società partecipate e per la pulizia da parte della Sieco. Inoltre, i dirigenti hanno riferito riguardo alla questione della stima delle presenze su cui è stata calcolata la tassa di soggiorno per gli anni 2022 e 2023, oltre che sullo stato dell’iter relativo al bilancio preventivo che dovrà essere approvato.

Il calendario delle riunioni della sesta commissione Vigilanza e controllo proseguirà domani con il dirigente del settore avvocatura, Saverio Molica, incontro che verterà sugli impegni di spesa assunti dall’amministrazione per pratiche legali. Ancora, venerdì prossimo la stessa commissione, unitamente alla seconda con delega ai lavori pubblici, discuterà con il dirigente alla gestione del territorio, Francesco Fusto, sugli interventi legati alla depurazione, sulla rendicontazione di attività inerenti il recupero del demanio stradale e la manutenzione straordinaria, ed infine su un atto di indirizzo per lavori che riguardano Contrada Guglia.