Plauso Amministrazione comunale di Lamezia Terme alle ballerine del Centro Studi Danza “Sismo”

“È con grande orgoglio che, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, desidero congratularmi con il gruppo di ballerine del Centro Studi Danza “Sismo” per aver ottenuto l’accesso alla finale di “Ballando con te”, all’interno del prestigioso programma televisivo “Ballando con le Stelle” su Rai Uno.

L’eccezionale esibizione e la determinazione dimostrate durante l’ultimo confronto televisivo sono prova tangibile della dedizione e del talento di queste giovani ballerine. La loro partecipazione alla fase finale di questo torneo è un trionfo che riversa gioia nell’intera comunità di Lamezia Terme.

Sono profondamente convinto che la passione, l’impegno e l’innato talento saranno le chiavi del vostro successo nell’esprimere gioia ed emozioni attraverso l’universale linguaggio della danza.

A tutto il corpo di ballo lametino, rivolgo l’invito ad andare avanti con il sorriso e con la consapevolezza che la loro città nutre una fiducia immensa nelle loro capacità ed è orgogliosa dei traguardi che hanno conquistato con il sorriso e con lo spirito di squadra.

In questo momento di celebrazione, estendo il plauso a tutti i giovani lametini che, con impegno e spirito tenace, si distinguono come esempi di eccellenza nei diversi ambiti della società. La vostra determinazione e il vostro talento sono una testimonianza del ricco patrimonio culturale, naturale e umano che caratterizza la nostra città, rendendola competitiva in ogni ambito a livello nazionale e internazionale.

Esprimiamo come Amministrazione Comunale il nostro pieno sostegno al gruppo del Centro Studi Danza “Sismo” in vista della sfida che si terrà il prossimo sabato. L’intera città è unita nel tifo e vi augura il massimo successo in questa stimolante ed importante competizione”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.