Al via il cartellone natalizio a Catanzaro

Si respira aria natalizia in città ed il periodo più bello dell’anno è iniziato in modo magico nel Capoluogo.

Nella serata di ieri, un fiume di gente si è riversato nel centro storico, accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, per la suggestiva accensione delle luci natalizie e dello spettacolare videomapping sulle facciate dei palazzi che crea una vera e propria atmosfera fiabesca.

Il momento è stato impreziosito dalla presenza della Fanfara del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

Il gruppo – guidato dal capo fanfara, il sergente maggiore capo Francesco Malandrino, alla presenza del tenente colonnello Massimiliano Polifrone, delegato del Comando Esercito Militare diretto dal colonnello Ugo Gaeta – ha deliziato il pubblico suonando a passo di corsa i brani più famosi del repertorio natalizio e della tradizione bersaglieresca.

Una curiosità, la presenza di una coppia di sposi che ha scelto la cornice emozionante delle luminarie natalizie sul Corso per alcune foto legate al loro giorno più importante.

Occhi sognanti per grandi e piccini che si apprestano ora a vivere il ricco cartellone di eventi allestito dal Comune. Nel fine settimana proseguono i Mercatini di Natale degli Hobbisti in Galleria Mancuso. Sempre oggi alle ore 18 sarà inaugurata la seconda edizione di Raccontarti-Festival di Arti e Mestieri alla Palazzina ex Stac, che domani pomeriggio alle 17 proporrà i primi laboratori incentrati sulla ceramica e dedicati ai bambini. Non solo centro storico, nel weekend al Palacorvo grande momento di sport e aggregazione con il Torneo regionale di combattimento Taekwondo kids, children, beginners che vedrà la partecipazione di circa 260 giovani atleti da tutta la regione.