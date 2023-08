Mancuso al IV Trofeo “Sergio Mirante” di Sellia Marina

“Un privilegio essere qui, in una giornata bellissima e all’insegna dello sport, nel ricordo sempre vivo di Sergio Mirante che, col suo profilo sportivo, umano e professionale di valente architetto, incarnava alla perfezione il binomio sport-cultura, importantissimo per aiutare i ragazzi a diventare adulti, grazie ai valori di lealtà e rispetto dell’avversario che lo sport riesce a rafforzare. Un binomio che si è dimostrato essere un modello vincente anche alle recenti Universiadi (i giochi mondiali riservati agli atleti universitari), dove l’Italia ha concluso al quarto posto portando a casa ben 56 medaglie (prima in Europa e quarta al mondo dietro a Cina, Giappone e Corea del Sud) e superando le 44 medaglie dell’edizione 2019 svolta a Napoli. Numeri mai raggiunti ai giochi mondiali universitari per la delegazione azzurra. Risultati che testimoniano come lo sport universitario italiano è vivo e cresce di giorno in giorno, facendo sbocciare talenti ed eccellenze”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in occasione del taglio del nastro (assieme al presidente regionale della “Fin” Alfredo Porcaro, al presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, al presidente di Confagricoltura Walter Placida, al sindaco Francesco Mauro, al presidente del Consiglio di Sellia Marina Giuseppina Frangipane ed al Tenente della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina Dalila De Lisa) del IV Trofeo “Sergio Mirante – Nuota con noi”, dedicato al giovane improvvisamente mancato il 29 ottobre 2019 e organizzato dall’Associazione “Sergio Mirante”, dal Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e dal Comune di Sellia marina. La manifestazione si è svolta nelle acque antistanti il lungomare di Sellia marina con la partecipazione di centinaia di atleti provenienti dalle regioni di tutt’Italia, suddivisi nelle diverse categorie.

Ha aggiunto il presidente Mancuso: “Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un grande successo, riuscendo nell’intento di valorizzare una disciplina sportiva come il nuoto, completa, sinonimo di salute e benessere, che insegna a non arrendersi alle prime difficoltà. Lo sport che la maggior parte dei genitori vorrebbe che i propri figli praticassero. Da sempre capace di accendere l’interesse di una moltitudine di ragazzini e giovani nuotatori, grazie alla capacità di fare sistema, su tutto il territorio, della Federazione nazionale, delle società di nuoto diffuse, dei tecnici e degli appassionati molto attenti a coltivare talenti e farli crescere. Il tutto nel ricordo di Sergio, che aveva fatto del nuoto il suo sport per eccellenza, una passione che sapeva trasmetteva anche ai più piccoli”.

Ha concluso Mancuso: “E’ in cantiere per i prossimi mesi, da parte del Consiglio che presiedo, l’ intenzione di migliorare la legge regionale sullo sport, che deve essere dotata di risorse cospicue per la promozione delle varie discipline e per la realizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva in tutte le realtà della Calabria. Un ringraziamento – ha sottolineato – va a Patrizio Mirante e Maria Teresa Madia che, nel ricordo di Sergio, stanno promuovendo, assieme all’associazione (composta da numerosi amici del loro figlio), anno dopo anno, lodevoli iniziative volte al sociale ed allo sport che danno speranza a tanti giovani del territorio. Giornate come questa servono a suscitare emozioni e, come diceva qualcuno, a risvegliare la speranza dove prima c’era solo rassegnazione”.