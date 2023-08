Girifalco (Cz), una finestra sul mare a Borg@rte

A Borg@rte, nel punto più alto, è possibile vedere un angolo di mare, ripercorrere tracce di storia, riscoprire il fascino dei nostri luoghi, come gli insediamenti di Toco e Caria.

Una finestra di legno – realizzata con i colori del mare e del cielo che, in quel luogo, si stringono in un abbraccio naturale – è stata installata per offrire a quanti vorranno avere una visuale panoramica di questo splendido scenario.

L’iniziativa che, rientra nel ciclo delle passeggiate turistiche promosse dal consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi, nasce con lo scopo di promuovere il nostro territorio esaltando le cosiddette variabili endogene del territorio, ossia su tutte le peculiarità ambientali che spingono, o potrebbero spingere, un turista a visitare un luogo.

Un piccolo e semplice elemento di decoro urbano che ci auguriamo possa attirare i nostri giovani a concedersi un selfie “vista mare” creando un ponte – seppur simbolico – tra il passato dei loro nonni che, in questi luoghi, hanno gettato le fondamenta della nostra comunità e loro, il futuro di Girifalco.

Seppur dall’aspetto semplice e artigianale, la realizzazione della finestra ha richiesto impegno e coinvolgimento da parte di tante persone. La famiglia Notartomaso che l’ha, generosamente, donata, i falegnami che l’hanno restaurata gratuitamente e gli operai del Comune che, con cura, l’hanno installata.

E parlando di promozione del territorio e valorizzazione del territorio grande successo ha avuto l’ultima passeggiata turistica alla scoperta dei mestieri. Protagonisti di questa ultima tappa sono stati tanti elementi: il profumo del pane fatto in casa da Anna Canneto, la precisione scientifica di Rosanna Migliazza nel fare il sapone, la creatività di Gianfranco Fiato nel realizzare accessori in cuoio e la perfezione millimetrica di Mimmo De Giorgio nel riprodurre case, monumenti e palazzi in miniatura.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale con delega al Turismo, Delia Ielapi, insieme alla Pro Loco e all’Avis Girifalco, è stata realizzata grazie al supporto di tante persone a cui l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento: a chi ha aperto le porte di casa ai bambini e a chi ha messo a disposizione la propria arte e il proprio talento; alla Pro Loco e alla guida Maria Antonietta Conte, all’Avis Comunale Girifalco e alla Prociv Girifalco.

Ed ancora a Domenico Olivadese, allo staff del sindaco e a Valentina Loiarro per gli originali accessori creati per il Comune e donati ai partecipanti.