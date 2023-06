Ecco il Premio Letterario “Green Ammi”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, prevista per il 5 giugno, l’AMMI di Catanzaro lancia la prima edizione del Premio Letterario “Green Ammi”. L’associazione, presieduta da Silvana Aiello Bertucci, da tre anni sta portando avanti con successo il progetto “Green Ammi”, coinvolgendo istituzioni, associazioni e istituti scolastici per sensibilizzare sul tema della salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Ora, un nuovo tassello, molto significativo, un concorso rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di II grado di Catanzaro e agli operatori sanitari del capoluogo. Tema per il 2023: “Una sola Terra!”.

L’elaborato potrà essere presentato in forma di poesia.

I candidati dovranno inviare quanto realizzato alla mail ammicatanzaro@libero.it entro le h.12:00, del 30 settembre 2023.

Tutti i lavori saranno esaminati da una Commissione giudicatrice formata da esperti nel settore letterario e sociologico.

Per la sezione studenti è previsto come premio un assegno di 500 euro; per la sezione operatori sanitari, invece, un’opera d’arte del valore di 500 euro.