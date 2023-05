Lamezia Terme: presentato il libro “Coraggio e Fede”

Un pubblico numeroso e attento ha assistito alla presentazione del libro sul Generale sciita iraniano Qassem Soleimani “Coraggio e Fede” di Hanieh Tarkian, docente di diritto islamico ed esperta di geopolitica.

L’evento si è tenuto al Centro Congressi “Prunia”, a Lamezia Terme, sabato 27 maggio 2023, organizzato da Cantiere Laboratorio / Gioventù Controcorrente con la collaborazione di Identità Tradizionale.

Presentato da Vittorio Gigliotti, presidente dell’associazione organizzatrice, ha visto i saluti di Bruno Spatara di Gioventù Controcorrente e di Nicola Garisto di Identità Tradizionale.

È seguito poi l’intervento dell’autrice del libro, Hanieh Tarkian, ed in collegamento dall’Iran di Ali Veisi, fraterno amico del Generale Soleimani.

In sintesi, dagli interventi è emersa la verità su chi fosse realmente Qassem Soleimani. Era un Uomo che aveva a cuore le sovranità delle Nazioni del Medio Oriente e la pacifica convivenza delle confessioni religiose, che strenuamente ha difeso dai tagliagola dello Stato Islamico, strumento finanziato dagli USA, dai suoi alleati occidentali ed arabi per destabilizzare il Medio Oriente. Eroe di guerra, comandante delle Forze Qods e riferimento dell’Islam sciita, è stato determinante per la sconfitta dell’ISIS. Per questo ha pagato con la sua vita il 3 gennaio 2020, quando fu ucciso da un raid americano all’aeroporto di Baghdad, assassinio a seguito del quale la stessa ONU ha condannato gli Stati Uniti per l’illegale atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite.

Durante l’incontro Vittorio Gigliotti ha inoltre annunciato che all’interno di Cantiere Laboratorio è stata costituita l’Unità Operativa di Solidarietà che si occuperà dell’aiuto solidale verso i più bisognosi e che la stessa sarà guidata da Massimiliano Pontieri.