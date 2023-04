La Geruv Lions OdV – associazione di protezione civile di Catanzaro – ha il proprio gruppo Junior

Otre all’attività operativa che vede l’OdV sempre in campo a supporto delle Istituzioni, la Geruv ha sempre dimostrato grande sensibilità verso l’attività di prevenzione e previsione dei rischi, anche attraverso la diffusione dei principi di cittadinanza attiva e buone pratiche di protezione civile all’interno delle scuole.

Con il progetto Alert School, proposto e condiviso dall’IC Patari-Rodari, la Geruv ha avviato un percorso per la promozione del volontariato giovanile attraverso la costituzione di un gruppo junior di protezione Civile dedicato all’amica e collega Cinzia Mazza, prematuramente scomparsa.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani ai principi di “cittadinanza attiva”, aumentarne il senso civico, l’amore e l’interesse per il territorio in cui vivono, affinché venga sempre tutelato e preservato. In tal modo è possibile divulgare maggiori informazioni che, attraverso i ragazzi, possono essere veicolate anche alle famiglie, aumentando la resilienza dei cittadini esposti ai rischi naturali ed antropici.

Attraverso il Gruppo JUNIOR “CINZIA MAZZA” la Geruv si propone di formare nei ragazzi una nuova coscienza di protezione civile: una coscienza civica volta alla salvaguardia del territorio e ad una maggiore attenzione verso i rischi e gli scenari critici del nostro territorio. Inoltre si intende offrire loro l’opportunità di acquisire le competenze di base necessarie per comprendere l’operato e il funzionamento del servizio nazionale di protezione civile, attraverso un percorso formativo-educativo in grado di suscitare interesse e motivazione nell’apprendimento in modo da acquisire quella consapevolezza che li renda in grado di veicolare il messaggio della solidarietà, del rispetto e del “vivere civile” non solo all’interno degli ambienti scolastici, ma anche nei rapporti sociali.

Il percorso è stato illustrato sabato 15 aprile scorso durante l’OPEN DAY organizzato dalla Geruv presso la propria sede operativa alla presenza di una decina di volontari junior, della dirigente scolastica dell’IC Patari-Rodari, Dott.ssa Annamaria Rotella, e dei genitori dei ragazzi che hanno accolto il progetto con interesse ed entusiasmo.

I junior, affiancati dai tutor senior della Geruv, nei prossimi mesi saranno impegnati in una specifica formazione che riguarderà diverse tematiche: dal volontariato, al sistema di protezione civile, dai rischi alla formazione base sull’operatività di protezione civile, fino a cimentarsi nei mesi di giugno-luglio in attività pratico-operative specifiche.

Già da settembre ci si propone di coinvolgere i junior nell’attività informativa.

L’augurio ai junior di buon lavoro per l’inizio di questo nuovo percorso.