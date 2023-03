Catanzaro, al via la XIII Edizione del Corso di aggiornamento in Odontoiatria: il programma completo

Parte domani la XIII Edizione il Corso di Aggiornamento in Odontoiatria “Gli Odontoiatri al Servizio delle Famiglie” organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro presieduta dal dottor Salvatore De Filippo.

Otto gli incontri multidisciplinari costruiti per discutere e per aggiornarsi sulle problematiche più nuove nel campo dell’Odontoiatria, per un totale di 48 crediti formativi attribuiti. Gli appuntamenti a cadenza mensile si terrano nella sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici del capoluogo.

Alla presenza del Presidente dell’Ordine Enzo Ciconte si parte sabato 18 marzo con il professore Andrea Pilloni – professore ordinario, titolare di Parodontologia, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche Sapienza Università di Roma – che relazionerà sul tema “La guarigione della ferita parodontale in terapia chirurgica: dal primo giorno in poi”.

Il programma completo:

· Sabato 22 aprile, relazione del dott. Angelo Cardarelli “La chirurgia piezoelettrica dei denti inclusi”.

· Sabato 6 maggio, relazione del Gruppo di Studio “Francesco Riitano” su “Come affrontare le urgenze e le difficoltà endodontiche nella clinica quotidiana”. Intervengono: Prof. Nicola Grande Professore in Endodonzia Università Cattolica del Sacro Cuore e UMG Catanzaro; Dott. Patrizio Galeano Socio attivo AIE Libero Professionista; Dott. Rocco Zaccone Socio attivo AIE Libero Professionista; Dott. Roberto Del Giudice Socio attivo AIE – Libero Professionista.

· Sabato 17 giugno, relaziona il dott. Davis Cussotto sul tema “La relazione medico paziente come scambio di emozioni: migliorare l’esperienza di cura lavorando in team”.

· Sabato 9 settembre, relaziona il dottor Andrea Fabianelli sul tema “I restauri parziali e il loro utilizzo: dal recupero dell’elemento singolo alle riabilitazioni”.

· Sabato 7 ottobre, relazionano i dottori Attilio Sommella e Giovanni De Vico sul tema “Veneers: nuovi protocolli clinico-tecnici. -Preparazione mini invasiva con i marcatori di profondità AS. – Nuovo disegno di preparazione dentaria “preparazione geometrica autocentrante”.

· Sabato 28 ottobre, relazione il dottor Roberto Rossi sul tema “Il ruolo del volume dei tessuti molli peri-implantari

· Sabato 11 novembre, relaziona la prof.ssa Monica Pentenero sul tema “Patologia orale: Interpretare la sintomatologia del paziente con un corretto approccio per evitare errori diagnostici e terapie inappropriate”.

Per informazioni contattare la Segreteria dell’Agenzia “Present&Future” che si occupa dell’organizzazione dell’evento formativo (al n. 0961.744565 o tramite email: arianna@presentfuture.it).