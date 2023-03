Catanzaro, il movimento “Genesi” cresce e si struttura: eletti il presidente e due vicepresidenti

Nei giorni scorsi si è tenuta un’importante riunione dei componenti di ‘Genesi’. Il nuovo movimento politico di Catanzaro, che sta raccogliendo un numero crescente di adesioni, ha definito le linee essenziali del proprio Manifesto. Nel documento è enucleata l’essenza dell’iniziativa.

La profonda crisi politica e culturale ha trascinato i cittadini in una pericolosa ed inoperosa apatia quasi che, nella consapevolezza di una mancanza di ascolto e risposta delle istituzioni, sia maturata la convinzione che non esista più la possibilità di risollevare la dignità civica prima ancora che la volontà di costruire una città a misura d’uomo. Questa condizione ha spinto i fondatori di Genesi ad attivarsi per consentire la rinascita morale, sociale, politica, culturale e amministrativa di Catanzaro. Un impulso che parte dal basso e coinvolgerà con un ricco programma di iniziative cittadini e amministratori locali.

Nel corso della riunione, all’unanimità, è stato eletto il comitato direttivo, così composto: Bruno Gallo presidente, Andrea Critelli vicepresidente. Bruno Gallo maturità magistrale ha frequentato la facoltà di magistero università di Messina corso di laurea pedagogia e filosofia, nel sociale ha ricoperto l’incarico sindacale di segretario regionale FAISA CISAL. Andrea Critelli , ragioniere, conosciuto, apprezzato e stimato per le sue tante battaglie e presenza costante sul territorio, da sempre nel mondo della piccola imprenditoria, presidente del comitato commerciante in evoluzione, ex responsabile (segretario generale) in Calabria del gruppo politico Realtà popolare, è stato consigliere comunale.

Nelle prossime settimane ‘Genesi’ intensificherà gli incontri e si prepara a un’importante presentazione al pubblico, fattori che costituiranno le basi istitutive del movimento aperto a tutti i cittadini e che non ha alcuna connotazione partitica, se non il bene comune dei cittadini e quello di Catanzaro.